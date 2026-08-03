Basket – La Dinamo Brindisi si assicura il talento di Mouhamed Thioye

La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto l’accordo con Papa Mouhamed Thioye, ala forte di 201 cm, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026/2027.

Classe 2009, Thioye entra a far parte del progetto tecnico condiviso tra Dinamo e Valtur Brindisi. Nel corso della stagione sarà infatti a disposizione della Dinamo nel campionato di Serie B Interregionale, proseguendo parallelamente il proprio percorso di crescita con l’Under 19 Eccellenza della Valtur Brindisi.

Arrivato a Brindisi nel 2024, il lungo senegalese si è messo subito in evidenza all’interno del settore giovanile biancoazzurro, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua annata. Nell’ultima stagione ha disputato i campionati Under 17 e Under 19 Eccellenza, distinguendosi per continuità di rendimento e qualità tecniche. Con l’Under 17 ha chiuso con oltre 13 punti di media, mentre, pur essendo sotto età, ha offerto un contributo importante anche nel campionato Under 19. Durante la stagione ha inoltre avuto l’opportunità di confrontarsi con il basket senior, collezionando le prime esperienze in Serie C.

Ala forte di grande fisicità e atletismo, Thioye abbina presenza vicino a canestro, energia e capacità di incidere su entrambe le metà campo. Le sue caratteristiche, unite agli ampi margini di crescita, fanno di lui un profilo di assoluto interesse nel panorama giovanile italiano.

L’ingaggio di Thioye conferma la volontà della Dinamo Brindisi di investire su giovani di prospettiva, offrendo loro un percorso di sviluppo strutturato grazie alla nuova sinergia con la Valtur Brindisi. Un progetto che consentirà al classe 2009 di misurarsi con il basket senior in Serie B Interregionale senza interrompere il proprio percorso di formazione nel massimo campionato giovanile.