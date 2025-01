Basket – La Dinamo Brindisi torna a sorridere!

Dopo la dolorosa sconfitta della scorsa settimana, la Dinamo Brindisi torna a sorridere con una vittoria fondamentale al PalaZumbo contro i Lions Bisceglie per 72-66, conquistando la tredicesima vittoria stagionale e salendo a quota 26 punti in classifica. Nonostante una formazione ridotta a soli nove giocatori, priva di Beltadze e Jovanovic, la Dinamo ha lottato con carattere e determinazione, conquistando un successo sofferto ma meritato.

Coach Cristofaro schiera in quintetto iniziale Calò, Datuowei, Stonkus, Di Ianni e Pulli. L’avvio di gara è equilibrato, con Bisceglie che cerca di prendere il controllo sul 9-15. Un mini-parziale dei padroni di casa riporta il distacco a soli tre punti, chiudendo il primo quarto sul 14-17 per gli ospiti. Nel secondo quarto, due triple consecutive di Urbonas portano la Dinamo in vantaggio (22-21), ma il match rimane in bilico. Bisceglie reagisce con Okiljevic e Dip, trovando il +4 (27- 31), ma Di Ianni e Calò rispondono con due bombe dall’arco che ristabiliscono l’equilibrio. Il canestro di Okiljevic sulla sirena del secondo quarto manda le squadre negli spogliatoi sul 33-35 per i Lions.

La svolta arriva nel terzo periodo dove la Dinamo sfodera un parziale devastante di 22-7, con un 16-2 firmato dal duo Calò-Stonkus, autori rispettivamente di 17 e 19 punti. Il vantaggio in doppia cifra (49-37) arriva anche grazie a un blackout offensivo di Bisceglie. Due triple consecutive di Di Ianni e Greco siglano il 55-42 di fine terzo quarto. Nell’ultimo quarto, la Dinamo raggiunge il massimo vantaggio sul +16 (61-45), ma Bisceglie non molla. Rodriguez si carica i suoi sulle spalle, guidando un parziale di 15-2 che riporta i Lions a un solo possesso di distanza (63-60), con gli unici due punti della Dinamo arrivati dalla lunetta. Nel momento più critico, è ancora Stonkus a prendersi la responsabilità con una tripla decisiva, mettendo il sigillo sulla partita e regalando la vittoria ai tanti tifosi accorsi al PalaZumbo. Oltre a Calò e Stonkus, brillano anche le prove di Datuowei e Pulli, entrambi in doppia cifra con 11 e 10 punti.

Sabato 18 gennaio la Dinamo affronterà una nuova, difficilissima prova contro la Scandone Avellino. La palla a due è fissata per le ore 18:00.

Dinamo Basket Brindisi – Lions Bisceglie 72-66 (14-17, 33-35, 55-42, 72-66)

Dinamo Brindisi: Greco 3, Montanile, Urbonas 6, Datuowei 11, Pulli 10, Stonkus 19, Calò 17, Di Ianni 6, Delvecchio, Taurisano – All. Cristofaro

Lions Bisceglie: Dancetovic 4, Dip 6, Rodriguez 27, El Agbani 5, Cavalieri 1, Di Camillo, Camporeale, Trentini 6, Okiljevic 13, Colombo 4 – All. Saputo

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (Ba) – Stanzione di Molfetta (Ba)