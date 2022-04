BASKET – LA DINAMO CONQUISTA GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF CONTRO CAROVIGNO

La Dinamo Brindisi conquista gara 1 dei quarti di finale playoff contro Carovigno

Comincia nel migliore dei modi la post-season della Limongelli Dinamo Basket Brindisi che, nella prima gara dei quarti di finale playoff promozione del campionato di Serie C Silver, supera il Carovigno Basket per 89-71.

A dispetto del risultato finale, i primi due quarti del match hanno visto gli ospiti guidato da coach Amatori imporre il loro gioco grazie all’ottima prestazione dell’ex Carlo Menzione che ha ben sopperito alle assenze di Liaci e De Leonardis. Per la Dinamo da segnalare la grande partita di Darius Kibildis, autentico MVP del match con 33 punti e 8 triple, ben coadiuvato dalla prestazione del connazionale Staselis, autore di 27 punti.

Primi 10 minuti di gioco che vedono i viaggianti cogliere di sorpresa la Dinamo che, senza la grinta dell’assente Caloia (non convocato a causa di una forte influenza), chiude in svantaggio il tempino sul 15-20. La musica non cambia fino al 15’, con Carovigno che allunga fino al + 10, sul 18-28. Coach Cristofaro chiama time-out e riorganizza i suoi ragazzi: Martino e Kibildis suonano la carica a suon di “bombe” e così al riposo lungo il tabellone dice 40-39 per i brindisini.

Intervallo miracoloso per la Limongelli che rientra in campo con lo spirito necessario per affrontare una gara dei playoff: difesa impenetrabile, con solo 1 punto concesso agli avversari in quasi 8 minuti di gioco e contropiedi brucianti guidati dall’infermabile Staselis. Risultato: + 20 (65-45) al 30’. Ultimo parziale dove la grinta del capitano di Carovigno Monna, insieme a Lescot e Prete, spinge la squadra ospite fino al -10, ma Pellecchia e Kibildis con due triple consecutive decretano la fine del match sul 89-71.

Prima battaglia conquistata dalla Limongelli, adesso l’equilibrio della serie si sposta sul parquet ospite (molto probabilmente a Mesagne – in attesa di conferma ufficiale) giovedì 28 aprile.

Diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Questi i risultati dei quarti di finale playoff del campionato di Serie C Silver:

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Carovigno Basket 89-71

Assi Brindisi – Barletta Basket 77-84 (dts)

Nuova Cestistica Barletta – Bricocasa Monopoli 73-72

Academy Nardò – La Scuola di Basket Lecce 75-86

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Brioservice Carovigno 89-71 (15-20, 40-39, 65-45, 89-71)

Dinamo Brindisi: Greco 2, Staselis 27, Epifani, Pellecchia 7, Rollo 4, Pulli 3, Labate 2, Mazzeo, Martino 11, Scivales, Kibildis 33. All. Cristofaro

Carovigno: Prete 15, Massagli 3, Araya, Menzione 14, Avallone 2, Terruli, Monna 19, Nistoroiu, Luperto, Lescot 18, Tapparelli, Brusa. All. Amatori

Arbitri: Procacci di Corato (BA) e Dibenedetto di Barletta (BT)