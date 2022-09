BASKET – LA DINAMO LIMONGELLI CONFERMA IL GIOVANE EPIFANI IN CABINA DI REGIA

La Limongelli Dinamo Brindisi conferma il giovane Benedetto Epifani in cabina di regia

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare la conferma nel roster della prossima stagione di Benedetto Epifani, playmaker di 185 cm per 85 kg.

Nato a Brindisi il 29 aprile 2004 e cresciuto nelle fila della Cestistica Normanna, già dal minibasket si fa notare dagli addetti ai lavori vestendo la casacca della rappresentativa della Puglia al Gran Premio Minibasket di Firenze. Sempre con la Cestistica Normanna raggiunge la finale regionale U13 aggiudicandosi il secondo posto, successivamente il passaggio nei settori giovanili della Happy Casa Brindisi e dell’Aurora Brindisi, disputando diversi campionati Eccellenza (U14, U15, U16, U18), arrivando all’Interzona con l’Under 15. Vanta inoltre la partecipazione al Torneo delle Regioni con la Puglia e due finali nazionali al torneo 3×3 FIP con un terzo posto assoluto raggiunto nell’estate del 2021 insieme al compagno di squadra, anche in Dinamo, Giovanni Greco.

La scorsa estate la dirigenza della Dinamo ha deciso di puntare sul giovane regista, acquisendolo a titolo definitivo dalla Cestistica Normanna ed inserendolo nel roster della squadra partecipante al campionato di Serie C Silver. Benedetto non ha disatteso le aspettative, garantendo un elevato livello tecnico in allenamento e contribuendo alla vittoria del campionato con la sua visione di gioco e le doti di playmaking ogni qual volta coach Cristofaro lo ha schierato in campo.

Nella stessa annata da sottolineare l’importante esperienza per la sua crescita e maturazione cestistica, con la formula del doppio tesseramento, con la formazione Under 19 Eccellenza dell’Happy Casa Brindisi con la quale ha disputato la Next Generation (torneo riservato alle squadre partecipanti alla Legabasket) e conquistato la Final Four regionale.

Nella stagione 2022/2023 Benedetto Epifani ricoprirà l’importante ruolo del playmaker di riserva della squadra partecipante alla Serie C Gold – massimo campionato regionale – e di elemento di spicco della formazione Under 19 della Dinamo, che quest’anno farà il suo esordio nella competizione giovanile regionale.