BASKET – LA DINAMO LIMONGELLI RINFORZA IL ROSTER CON SALVATORE LEO

La Limongelli Dinamo Brindisi rinforza il roster aggiungendo l’esperienza ed il talento di Salvatore Leo

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con Salvatore Leo, ala grande di 202 cm.

Brindisino doc, classe 1986, è un nome conosciuto tra gli appassionati della pallacanestro pugliese in virtù del ruolo di protagonista che ha ricoperto per anni all’Invicta Brindisi, squadra alla quale è stato legato per oltre 10 stagioni (2231 punti – 14,6 di media in 153 gare).



Cresciuto nelle giovanili della New Basket Brindisi e componente della squadra che partecipò al campionato di Serie B1, nella stagione 2007/2008 inizia la sua brillante carriera cestistica al Basket Corato in Serie B2. L’anno successivo il trasferimento alla Pallacanestro Mola, in C Dilettanti, dove resterà per 2 stagioni chiudendo a quasi 10 punti di media, raggiungendo in entrambe le annate i playoff promozione.

Nel 2011 il ritorno nella sua città: si lega indissolubilmente all’Invicta Brindisi, società storica del capoluogo, dominando per anni i campionati di Serie C e D. Moltissimi gli atleti, anche di notevole spessore, con cui ha condiviso lo spogliatoio: in primis il nostro head coach Antonio Cristofaro, Fabio Morrone (Campione d’Italia con la Benetton Treviso), Luigi Minghetti, Andrea Malamov e tantissimi altri, fino ai nostri Brizio Rollo, Vincenzo Pulli e Andrea Scivales.

Numerose le partecipazioni ai playoff promozione in questi anni, sempre disputati da protagonista, così come è successo nella stagione in corso – sempre con la maglia dell’Invicta in Serie D – trascinando la squadra alla poule promozione.

Memorabili i derby di questi anni con la Dinamo (una prova su tutte: i 35 punti nel 2017/18) dove l’ala brindisina è sempre uscita dal campo tra gli applausi delle due tifoserie, a testimonianza del carisma e soprattutto del talento.

Conosciuto e apprezzato da tutti i componenti del roster della Limongelli Brindisi 21/22, Salvatore Leo rappresenta il giusto innesto in una squadra che ha disputato una stagione straordinaria (record con 23 vittorie e solo 3 sconfitte) e che ha già superato i quarti di finale playoff.

La sua fisicità, insieme alle eccellenti capacità balistiche, aiuteranno coach Cristofaro ad affrontare al meglio questo rush finale verso la conquista della promozione.

La Limongelli Dinamo Brindisi intende ringraziare sentitamente gli amici dell’Invicta Brindisi per aver concesso il trasferimento del giocatore, con la stagione sportiva ancora in corso.

La Dinamo tornerà in campo domenica 8 maggio, alle ore 18:00, sul parquet del PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi, per affrontare l’Academy Nardò nel match valido per gara 1 della semifinale playoff del campionato di Serie C Silver.