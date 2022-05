BASKET – LA DINAMO VINCE GARA 1 DEI PLAY OFF CON IL MONOPOLI

La Dinamo Brindisi vince gara 1 della finale playoff contro Monopoli.

Mercoledì in campo per gara 2

Non si ferma il cammino della Limongelli Dinamo Basket Brindisi nei playoff del campionato di Serie C Silver: nel primo match della finale promozione, i ragazzi di coach Antonio Cristofaro hanno avuto la meglio sul Monopoli per 80-66.

Cornice di pubblico magnifica per un campionato minors, grazie ad un PalaZumbo strabordante di tifosi ed appassionati che per 40 minuti hanno sostenuto incessantemente la squadra brindisina.

Primo quarto di sostanziale equilibrio tra le due formazioni con la Dinamo che sfrutta le buone percentuali al tiro da oltre l’arco mentre Monopoli, grazie ad una maggiore fisicità dei suoi lunghi, resta in scia – sul 24-21– sfruttando l’ottima percentuale nei tiri liberi. Nel secondo quarto è Darius Kibildis (23 punti per lui) a caricarsi l’attacco brindisino sulle spalle, mentre gli ospiti si affidano al duo straniero Rodriguez-Olocco per chiudere il primo tempo sotto solo di 4 lunghezze sul 42-38.

Al rientro dagli spogliatoi, la Limongelli traccia il solco sul match: grazie ad una straordinaria difesa e ai canestri di Staselis e compagni, i padroni di casa volano sul 64-50 a 10 minuti dal termine. Ultimo parziale dove la Dinamo tocca anche il + 20 (73-53), prima del tentativo di rientro degli ospiti ancora con Rodriguez, ma le due triple in fila di Leo e Pellecchia fanno calare il sipario sul match, con squadra e tifosi festanti per l’80-66 finale.

Staff e giocatori da lunedì torneranno in palestra per preparare al meglio la gara che può valere una stagione: mercoledì 25 maggio alle ore 20:30 si disputerà gara 2 sul parquet della tendostruttura di Via Pesce a Monopoli, in una serie al meglio dei 3 incontri.

Tanti saranno i tifosi brindisini in trasferta per sostenere la squadra dopo questa grande annata: per chi non potrà seguire la squadra fuori casa, la gara sarà trasmessa in live streaming a partire dalle 20:25 sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – AP Monopoli 80-66 (24-21, 42-38, 64-50, 80-66)

Dinamo Brindisi: Greco 5, Staselis 18, Epifani, Pellecchia 11, Rollo 4, Pulli 9, Caloia 1, Labate 1, Leo 8, Martino 5, Scivales, Kibildis 23. All. Cristofaro

Monopoli: Pennetta, Loprieno 3, Bruni 4, Manchisi 7, Lasorte 3, Lamanna 6, Rodriguez 20, Olocco 19, Brunetti 4, Vacca. All. Romano

Arbitri: Di Vittorio di Ruvo di Puglia (BA) e Caposiena di San Severo (FG)