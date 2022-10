BASKET – LA DINAMO VINCE NELLA GARA DI ESORDIO DEL CAMPIONATO

Esordio col botto in Serie C Gold per la Limongelli Dinamo: vittoria in rimonta sull’Adria Bari per 82-73

“Buona – anzi – buonissima la prima” per la Limongelli Dinamo Brindisi nell’esordio in Serie C Gold! La formazione allenata da coach Cristofaro, alla prima gara ufficiale nel massimo campionato regionale, supera l’Adria Bari per 82-73 al termine di una spettacolare rimonta maturata nell’ultimo quarto di gioco.

La Dinamo si affida al quintetto formato da Bautista, Stonkus, Musa, Pulli e Caloia, mentre gli ospiti schierano Rodriguez, Buzzo, Ferraretti, Lupo e Pugliese.

Pronti, via e la Dinamo cerca di mettere le mani sul match spinta dai canestri di Stonkus e Musa ma il profondo roster barese trova buone risposte da tutti gli atleti in campo e così il primo parziale finisce con i biancorossi avanti di una lunghezza, sul 19-20.

Nella seconda frazione gli uomini di coach Cazzorla, guidati dai canestri di un chirurgico Callara, guadagnano il vantaggio in doppia cifra ma la pressione a tutto campo ordinata dalla panchina brindisina da i suoi frutti con diversi palloni recuperati e canestri in contropiede che riavvicinano i padroni di casa. Tuttavia, Callara, Lupo e Ferraretti, spengono l’entusiasmo biancoazzurro rientrando negli spogliatoi sul 40-47.

Al rientro in campo la grinta di Caloia ed il buon contributo della panchina brindisina con i canestri di Greco, Patrizio e Scivales permettono alla Dinamo di ridurre a soli 5 punti il gap dagli avversari alla sirena del 30° minuto.

Ultimo quarto non adatto ai deboli di cuore: la Dinamo piazza un parziale clamoroso da 24-10 grazie alle giocate magnifiche di Darius Stonkus (ben 37 punti per l’esterno lituano!), alle 2 triple di Musa e di una eccellente prova difensiva che testimonia la grinta della squadra, sostenuta anche dal numeroso pubblico che ha spinto la Limongelli alla vittoria finale, sul 82-73.

Due punti di fondamentale importanza – quelli conquistati da capitan Pulli e compagni – perché ottenuti contro una formazione blasonata e che lo scorso anno ha disputato la semifinale playoff e che quest’anno sarà sicuramente una delle squadre che occuperanno la fascia alta della classifica.

Domenica prossima, 23 ottobre, alle ore 18:00 prima gara in trasferta per la Limongelli Dinamo Brindisi sul parquet della Libertas Altamura.

Diretta streaming al link www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi 82 – Adria Bari 73 (19-20; 40-47; 58-63; 82-73)

Dinamo Brindisi: Scivales 2, Greco 2, Patrizio 3, Epifani, Musa 21, Stonkus 37, Bautista 7, Pulli, Caloia 10, Mongelli, Longo, Mazzeo – All. Cristofaro

Adria Bari: Ravelli, Rodriguez 4, Buzzo 4, Ferraretti 10, Vorzillo 3, Lupo 14, Callara 26, Pugliese 6, Campanile, Mezzina 6, Loprieno – All. Cazzorla

Arbitri: Procacci Aldo di Corato (BA) e Stanzione Mario di Molfetta (BA)