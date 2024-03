Basket. La Happy casa perde il match salvezza con Varese.

La Happy casa Brindisi perde lo scontro salvezza in casa di Varese per 81 a 73, dando in tal modo un calcio non definitivo ma profondo per le ultime speranze di permanenza in Lega A. Anche perché’ Treviso ha vinto il suo match contro la Reggiana. Ora e’ tutto molto, molto complicato per i colori biancazzurri.

Questo il quintetto iniziale per la Happy casa con Washington, Morris, Sneed, Bayehe e Laszewski. Risponde Varese con Mannion, Moretti, Spencer, Brown e Mcdermott. Gara in avvio molto equilibrata. Per dare più brio fa entrare l’eclettico Bartley. Ritmi non elevati e tanti errori su entrambi i fronti. Entra in campo anche Smith per Brindisi. Al primo intervallo, Brindisi avanti per 16 a 15.

Sneed per Brindisi e Moretti per Varese i migliori in campo. In avvio di secondo quarto la Happy casa ha messo in cascina un piccolo break a proprio favore con i 4 punti di Bartley. Brindisi appare più pimpante e mantiene il minimo vantaggio. Varese sbaglia tanto ma conquista molti rimbalzi in attacco. Torna la parità e Sakota e’ costretto a chiamare time out per parlare con i suoi giocatori. Varese vola sul +5, ma Brindisi ritrova la miglior mira nei tiri da tre punti e si riporta con due triple sotto sul -1. La gara risulta più spettacolare. A metà percorso Brindisi avanti per 38 a 35, con la tripla di Washington nel finale di tempo. Tanto equilibrio anche nel terzo quarto. Parte bene Brindisi e riesce a tenere dietro i lombardi. Ma Varese non vuole far scappare i biancazzurri e con due triple si riprende il vantaggio. Sakota chiama time out. Varese vola sul +7. All’ultimo intervallo, Varese avanti per 63 a 56, con Moretti che da’ la spinta alla squadra varesina con l’ennesima tripla. Nell’ ultimo quarto si vive sul tentativo di fuga dei varesotti e su quello di Brindisi di frenare gli allunghi avversari. L’altalena e’ sul +3 o sul +5 a favore dei padroni di casa. In casa Varese Mannion e Moretti fanno la differenza, ma non c’è’ la fuga decisiva. Brindisi si riporta a-4 a due minuti dal termine. Tanta tensione negli istanti finali. Ma anche tante scelte poco lucide in attacco per i biancazzurri. Varese vince per 81 a 73 e a questo punto Brindisi e’ appesa veramente ad un filo, soccombendo anche nella differenza canestri. Moretti e Sneed i migliori realizzatori con 17 punti. Domenica match interno per la Happy casa con Trento.