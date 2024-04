Basket. La Happy casa vince contro Treviso di Vitucci

Costretta a vincere per i precedenti successo di Pesaro e Varese, la Happy casa Brindisi ha battuto in casa Treviso dei tanti ex come Vitucci, Mezzanotte, Zanelli, Harrison e Bowman per 93 a 75. Dopo i tributi dati a Vitucci per i suoi tanti successi avuti con la casacca biancazzurra,

Brindisi parte con Washington, Sneed, Bartley, Laszewski e Bayehe. Risponde la squadra di Vitucci con Bowman, Allen, Olisevicius, Paulicap, Robinson e Camara.

Primo quarto equilibrato, ma partenza a razzo per i veneti che vanno sul 5 a 0. Poi Bartley si sveglia e riporta la parità. Primo quarto con Brindisi avanti per 23 a 21. Equilibrio anche nel secondo quarto. Brindisi non riesce a prendere l’abbrivio per una piccola fuga. A metà gara 42 pari. Parte forte Treviso in avvio di terzo quarto con un break di 5 a 0. Ma la Happy casa, con un Bartley in gran serata, non ammaina la bandiera e piazza un break pazzesco, portandosi avanti per 62 a 52. Il pubblico impazzisce di gioia. Treviso tramortito e all’ultimo intervallo il vantaggio aumenta sul 68 a 52. Nell’ultimo quarto la squadra di Sakota riesce a tenere a bada la reazione dei veneti. C’è’ tanto entusiasmo sui gradini del PalaPentassuglia. Alla fine, Brindisi vince per 93 a 75. Non ribalta la differenza canestri contro i trevigiani. Cambia quasi nulla in classifica, ma Bartley e compagni tengo ancora accesa la speranza di salvezza. Ma e’ tutto ancora complicato.