BASKET – LA LIMONGELLI DINAMO VINCE 60 – 94 A FRANCAVILLA

La Limongelli Dinamo Brindisi vince 60-94 a Francavilla. Domani al PalaZumbo sfida casalinga contro Monopoli

Ritorna immediatamente alla vittoria la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera a domicilio la Fortitudo Francavilla con il punteggio finale di 60-94.

Per Rollo e compagni una partita subito in discesa con il tabellone che segnava già 4-16 al terzo minuto dopo una tripla di Staselis. Per i terribili under francavillesi una montagna da scalare sin da subito ma con impegno e determinazione sono riusciti a rendere interessante la gara. Dopo il primo periodo chiuso sul 10-35 coach Cristofaro dava spazio a tutti gli effettivi a sua disposizione per provare diverse soluzioni tattiche e per non spremere troppo i senatori del gruppo chiamati già questo sabato ad un nuovo incontro di campionato. La Dinamo continuava a produrre gioco con la solita velocità e con buone giocate di squadra. Al riposo lungo il divario era molto evidente (30-56) e nel secondo tempo i padroni di casa schieravano una zona per cercare di rallentare il ritmo degli avversari. Brindisi però era brava a colpire dall’arco mentre per i locali Musa, Cianci e Jodkevicius si mettevano in mostra con canestri di buona fattura. Nell’ultimo periodo spazio agli under delle due squadre, Musa da una parte si rendeva protagonista di una bella schiacciata dopo uno scivolamento laterale e Scivales, sul lato opposto, stoppava l’avversario e si involava in contropiede restituendo la schiacciata subita. La partita non aveva molto da dire con le squadre che chiudevano le ostilità con il punteggio finale di 60-94. Miglior realizzatore di serata il lituano della Dinamo Staselis con 24 punti e ben 11 dei 12 giocatori brindisini che scrivono punti a referto. Tra le fila della Fortitudo top scorer Musa con 21 punti.

Per la Limongelli Dinamo Brindisi sesto sigillo in campionato su sette partite giocate e miglior attacco del torneo con quasi 92 punti segnati a partita. Con questa vittoria la Dinamo rimane al secondo posto in classifica a sole due lunghezze dalla capolista Sveva Pallacanestro Lucera.

Domani, sabato 11 dicembre nuovamente in campo alle ore 18:00 presso il PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi per la sfida contro la Bricocasa Monopoli che vorrà provare a rimediare alla sconfitta interna subita contro la Nuova Cestistica Barletta.

Fortitudo Basket Francavilla – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 60-94 (10-35, 20-21, 18-24, 12-14)

Fortitudo Francavilla: Martinelli 4, Piscitelli 4, Napolitano, Carpignano, Longo, Carone 3, Carriere 4, Musa 21, Cianci 2, Jodkevicius 18, Gaeta 2, Caramia 2. All. Sordi

Dinamo Brindisi: Greco 3, Staselis 24, Epifani 4, Pellecchia 12, Rollo 2, Ferrienti 7, Pulli 9, Caloia 9, Labate 3, Mazzeo, Scivales 4, Kibildis 17. All. Cristofaro

Arbitri: Marseglia di Mesagne (BR) e Sanzo di Pulsano (TA)