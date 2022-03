BASKET – LA LIMONGELLI DINAMO VINCE IN RIMONTA A LECCE

La Limongelli Dinamo Brindisi con il cuore oltre l’ostacolo: vittoria a Lecce in rimonta

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi non ferma la sua corsa e mantiene la testa della classifica del campionato di Serie C Silver grazie alla undicesima vittoria consecutiva, giunta nel difficilissimo match in trasferta contro La Scuola di Basket Lecce terminato 76-79.

Una gara che si preannunciava complicata per i ragazzi di coach Cristofaro e che ha rispettato l’incertezza del pronostico: la formazione leccese nel secondo tempo ha messo in difficoltà la capolista, arrivando ad un soffio dalla vittoria, conquistata dai brindisini grazie ad un super Kibildis.

Nel primo quarto di gioco tanti errori da entrambe le parti: canestri per gli ospiti con Staselis che riesce ad attaccare il ferro e per i padroni di casa la verve realizzativa del giovane brindisino Quaranta e dell’“evergreen” Manuele Mocavero che infila due bombe siderali nell’ultimo minuto di gioco e chiude i primi 10 minuti sul 19-18. Musica totalmente differente nel secondo tempino: il canestro per la Dinamo diventa una voragine e con ben 6 triple – firmate da Pellecchia, Martino e Kibildis – i biancoazzurri allungano sul 31-41 all’intervallo lungo.

Rientro negli spogliatoi terapeutico per la formazione allenata da coach Leopizzi perché grazie al trio Pavlov – Mocavero – Quaranta (67 punti in 3 sui 74 totali di squadra) non solo recupera lo svantaggio accumulato ma riesce a chiudere il quarto sul + 2 (56-54) con il solo Staselis in grado di creare problemi alla difesa salentina. Gli ultimi 10 minuti sono vietati ai deboli di cuore: i leccesi sembrano riuscire a controllare l’inerzia del match, rispondendo ad ogni tentativo di rimonta ospite, ma non facendo i conti con il talento cristallino di Darius Kibildis che infila 14 punti nel quarto conclusivo (con 4 triple ed i 2 liberi finali) e viene eletto MVP del match con 25 punti totali ed una dimostrazione di forza e qualità fuori categoria. Menzione d’onore per Mantvydas Staselis che con i suoi 26 punti a referto si conferma il miglior marcatore del campionato e soprattutto un giocatore che nulla ha a che fare con la Serie C Silver.

Vittoria importantissima per capitan Rollo e compagni e che deve servire per preparare con ancora più concentrazione e grinta un’altra gara estremamente complicata, ancora in trasferta, contro la Bricocasa Monopoli in programma sabato 12 marzo alle ore 18:30.

Diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi a partire dalle 18:25.

La Scuola di Basket Lecce – Limongelli Dinamo Basket Brindisi 76-79 (18-17, 31-41, 56-54, 76-79)

LSB Lecce: Ciccarese 1, Bello, Sava, Santoro, Zizza 2, Pavlov 26, D’Autilia, Mocavero 22, Laudisa 6, Rollo, Moro, Quaranta 19. All. Leopizzi

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 26, Epifani, Pellecchia 13, Rollo, Ferrienti, Pulli 5, Caloia 2, Labate, Martino 8, Scivales, Kibildis 25. All. Cristofaro, Assist. Lozito e Puce

Arbitri: Marseglia di Mesagne (BR) e Conforti di Matera