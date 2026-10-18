Basket – La New Virtus Mesagne espugna Pescara

Amatori Pescara 1976 – Rossotono New Virtus Mesagne 64 – 76.

19-17, 37-39, 51-57, 64-76.



Amatori Pescara 1976: Al Alosy , Falappi 8, Perella 10, Basta 13, Lisini 9, Druzheliubov 2, Serafini 9, Pucci 3, Di Battista, Petrelli n.e., Tacconelli n.e., Dervishi 9.

All. Ciociola

Rossotono New Virtus Mesagne: Ani 22, Idrissou 7, Montanile n.e., Nicoletti n.e., Arnaldo, Fouce 23, Karabets n.e, Ponziani 5, Aliluiko n.e., Giuri 5, Coppola 12, Bangu 2.

All. Olive

Vittoria di grande carattere per i ragazzi della Rossotono New Virtus Mesagne che espugnano il difficile campo di Pescara con il punteggio di 63 – 76. La preparazione della gara in settimana è stata piuttosto complicata causa febbre di Arnaldo e Montanile che hanno saltato gli ultimi quattro giorni di allenamento, a questo si è aggiunta la febbre in giornata di Bautista Fouce. Nonostante queste difficoltà i ragazzi di Coach Davide Olive hanno trovato una vittoria contro un Pescara mai domo. Una partita equilibrata nei primi due quarti, mentre lo strappo si è avuto nel terzo periodo dove Giuri e compagni hanno alzato i giri in difesa. Mattatori della gara Ani Uchenna 22 punti, Bautista Fouce 23, Gigi Coppola con 12. Come sempre, però, è stato il collettivo e la grande organizzazione a fare la differenza e alla fine arriva la quarta vittoria di fila. Ora due turni consecutivi casalinghi contro Corato e Attila Recanati.