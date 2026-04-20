Basket – La Robur Brindisi espugna il parquet di San Donaci

Basket Minors DR 3

La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, espugna il campo di San Donaci con il punteggio di 58-53 e, grazie alla tredicesima vittoria nelle ultime quattordici partite, conquista il secondo posto definitivo nel campionato di Divisione Regionale 3, girone C, chiudendo a soli due punti dalla vetta.

Una gara durissima, sempre in equilibrio, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prendere il controllo per l’intero arco dei quaranta minuti. San Donaci era chiamata a vincere per inseguire l’accesso ai playoff, mentre i brindisini, alla luce della vittoria di Galatina su Taranto, avevano l’opportunità di assicurarsi il secondo posto in solitaria.

Con questo risultato, la Robur accede alle semifinali dei playoff promozione, dove affronterà Taranto (terza classificata) con il vantaggio del fattore campo in una serie al meglio delle tre gare, con eventuale “bella” a Brindisi.

L’inizio è caratterizzato da continui sorpassi e controsorpassi. I ragazzi di coach Luca Isidoro faticano al tiro sin dai primi possessi, ma riesce comunque a chiudere il primo quarto avanti 16-14.

Nel secondo periodo, sospinta da un pubblico numeroso, San Donaci resta pienamente in partita e sfrutta le difficoltà offensive degli ospiti, ribaltando il punteggio e andando all’intervallo lungo in vantaggio 32-31 (parziale di 18-15).

Dopo la pausa il copione non cambia: il punteggio resta basso e la partita si mantiene estremamente fisica e combattuta. La Robur, pur senza brillare, resta agganciata grazie alla propria tenacia e impedisce ai padroni di casa di allungare. Il terzo quarto si chiude sul 43-41 per San Donaci (11-10 il parziale).

Nell’ultimo periodo la situazione si complica ulteriormente per i brindisini, che a metà frazione si ritrovano sotto di quattro punti. La gara sembra indirizzata verso i padroni di casa, ma la Robur reagisce con una difesa più intensa e rapide transizioni offensive, tornando a contatto e passando poi a condurre con un break decisivo fino al 56-50.

San Donaci, però, non si arrende e a 30 secondi dalla sirena trova la tripla del 53-56 che riapre il match. Nel finale, Brindisi è lucida dalla lunetta, realizzando un fondamentale 2/2 che fissa il punteggio sul definitivo 58-53. Gli ultimi tentativi dalla lunga distanza dei padroni di casa non vanno a segno e la Robur può così festeggiare insieme al proprio settore ospiti, protagonista per tutta la gara di un sostegno costante.

Nel post-partita, l’ala grande Italo Maurino ha commentato:

“La squadra, nonostante un’avversaria molto determinata a raggiungere i playoff, è rimasta sempre dentro la partita, portando a casa un risultato straordinario come il secondo posto in solitaria, alla nostra prima esperienza in questo campionato. Ora ci aspettano le gare per la promozione, che affronteremo tutti insieme senza risparmiarci”.

Dalla prossima settimana prenderanno il via i playoff: la Robur, forte del secondo posto ottenuto al termine di una regular season quasi perfetta, ospiterà Taranto in gara 1 della semifinale. La data ufficiale sarà comunicata nei prossimi giorni dalla società (probabile appuntamento domenica 26 aprile alle ore 18 presso il Poli Valente di Tuturano).