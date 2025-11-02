Basket – La Valtur batte Cividale e ritrova il sorriso

Dopo due sconfitte consecutive, la Valtur Brindisi ritrova il sorriso per aver superato al PalaPentassuglia un ostico Cividale per 79 a 70.

E’ stata una gara combattuta e incetta fino all’ultimo quarto. Qualche segnale di buon basket per la Valtur ma con alcune disattenzioni in difesa.

Questi i quintetti di partenza. La Valtur con Copeland, Cinciarini, Vildera, Esposito, Radonjic. Risponde Cividale di coach Pillastrini con l’ex Redivo, Marangon, Berti, Ferrari, Amici. Primi canestri per gli ospiti con Ferrari. 5 a 0 per i friulani. Risponde subito Copland con la tripla. Cividale prova a fuggire ma Francis blocca l’avanzata con una tripla da 8 metri. E’ Copleland che tiene a galla i biancazzurri di Bucchi. Per lui a metà tempino 10 punti. Vildera porta Brindisi per la prima volta in vantaggio. Cividale fa fatica a contenere la reazione dei padroni di casa. Time out Pillastrini. Brindisi gioca bene vola e va a +9, chiudendo il primo quarto sul 28 a 19 a proprio favore. Secondo quarto meno spettacolare. Brindisi fa fatica a segnare con continuità. Il solito Copeland fa tenere un minimo vantaggio ai suoi. Nel ginale di tempo di segna solo da tre punti. A metà gara Valtur avanti 45 a 39. Errori su entrambi i fronti nell’avvio del terzo quarto. Poi Mohua da’ il +9 con una tripla dall’angolo. Cividale pero’ non si da’ per vinta e con Ferrari si riporta a -3. Ma la tripla di Mouha mette le distanze giuste. Ma un’ altra tripla, quella di Redivo, per Cividale, fissa il punteggio all’ultimo intervallo sul 60 a 56 per la Valtur. In avvio di ultimo quarto tanti tiri da tre tra Copeland da una parte e Redivo dall’altra. Cividale a -1 dopo tre minuti. Ma Copeland è Francis riportano Brindisi a 9 punti di vantaggio. Si segna ormai solo da tre punti. Time out Cividale a tre minuti dal termine. L’inerzia non cambia anche se Cividale si e’ dimostrato fino al termine un avversario tosto e ben organizzato. Valtur vince per 79 a 70. Miglior realizzatore Copeland con 30 punti. Sabato prossimo trasferta sul campo della Fortitudo Bologna.