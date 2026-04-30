Basket. La Valtur Brindisi inizia l’operazione playoff

E’ vero. Ora tutto e’ azzerato e i playoff sono tutt’altra cosa rispetto al campionato. In questi spareggi può’ accadere di tutto. E’ evidente che i tifosi biancazzurri auspicano che questo tutto sia evidentemente positivo, in modo da poter sperare l’aggancio in extremis al treno della serie A. E’ giusto adesso stoppate ogni recriminazione e ogni tipo di polemica. Tuttavia, gli aspetti tecnici da monitorare sono tanti e il team ha tutte le capacità per migliorare il rendimento di squadra e individuale. Partendo da un presupposto. Si deve giocare d’assieme, con una manovra d’attacco completa che coinvolga tutti i giocatori in campo nei vari frangenti di gioco. Le azioni individuali, e questo serva da consiglio agli ultimi arrivati o a chi eventualmente arriverà’ in questi giorni, hanno efficacia all’interno di un approccio collettivo al match. Per la difesa si e’ visto in questa stagione che Bucchi ha sempre un’attenzione particolare verso questo importante e decisivo atteggiamento tattico. Utilizzando soprattutto un quintetto composto dalle seconde linee in fase di zone press a tutto campo quando c’è’ la necessità di recuperare vantaggi anche cospicui. Si partirà’ giovedì 7 e sabato 9 maggio con la doppia trasferta in casa di Verona per le prime gare playoff. Poi martedì 12 si giocherà al PalaPentassuglia. Le gare successive contro gli scaligeri saranno in programma giovedì 14 sempre a Brindisi e poi l’eventuale “bella” a Verona nel weekend di metà’ maggio. Nell’ambiente biancazzurro lo sconforto per le ultime quattro sconfitte e’ stato immenso. Anche la società’ e’ stata parecchio delusa da questo inatteso percorso di fine stagione. Ma ora si gioca il tutto per tutto e siamo certi che Bucchi, pur tra le difficolta’, riuscirà a motivare il suo gruppo e tutto l’ambiente. Parte la sfida a Verona.