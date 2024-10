Basket. La Valtur Brindisi lotta ma perde contro Rieti

Il posticipo del campionato di A2 mette di fronte le due squadre più legate al mitico Elio Pentassuglia. La Valtur Brindisi, incerottata e incompleta, era opposta in trasferta infatti alla Sebastiani Rieti, seconda in classifica. Ha vinto, dopo un ultimo quarto combattuto e incerto, per 74 a 73. Primo tempo a favore di Brindisi e seconda frazione tutta a favore dei laziali. La Valtur Brindisi che non ti aspetti inizia molto bene il match, dimostrando di avere tanto coraggio, nonostante le pesanti assenti di Vildara e Ogden. Al primo intervallo, Allen e compagni sono avanti per 18 a 15. Molto bene i biancazzurri anche nel secondo quarto. Tutti sono concentrati e in tanti vanno a canestro. A metà gara Brindisi avanti 39 a 27. Brindisi controlla bene anche il terzo tempino, anch’esse i laziali giocano meglio rispetto alle prime frazioni. 56 a 49 per Brindisi all’ultimo intervallo. Più equilibrato e conteso l’ultimo quarto. Brindisi parte bene, ma Rieti prova a recuperare. Qualche errore di troppo per i biancazzurri al tiro, mentre Rieti e’ più preciso, soprattutto con Spangaro. A sei minuti dal termine Brindisi avanti solo di 4 lunghezze, 63 a 59. A metà tempino 66 a 64 per Brindisi. Rieti con due tiri liberi di Johnson si porta per la prima volta in vantaggio, 69 a 68. Poi Da Vico riporta avanti Brindisi con una tripla mortifera. Brindisi nell’ultimo quarto perde più palloni rispetto ai primi tre tempini. Parità a due minuti dal termine. Allen fallisce una tripla e Rieti torna in vantaggio. Palla ai biancazzurri a 30 secondi dal termine che devono recuperare due punti. Allen e Calzavara falliscono l’ultimo attacco e Rieti si porta sul 74 a 71. Ultimo attacco per i biancazzurri. Laquintana fa canestro dalla linea dei tre punti, ma gli arbitri assegnano un canestro da due punti. Rieti quindi vince per 74 a 73, con tante proteste dei brindisini. Migliori realizzatori Da Vico e Calzavara con 17 punti. Si torna in campo domenica in casa contro Nardo’.