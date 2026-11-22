La Valtur Brindisi interrompe la rincorsa alle prime posizioni perdendo per 81 a 74 in casa di Pistoia. Partita che e’ corsa con vantaggi alternati. Brindisi molto bene nel primo quarto, raggiungendo il massimo vantaggio di 7 punti. Poi Pistoia fa la differenza con Walker. Fatali per i biancazzurri i tempini centrali, secondo e terzo, persi col parziale totale di 42 a 30. Fatale anche l’assenza di Miani. E una domanda sorge spontanea? Che sta a fare Petrovic in panchina? Che sta a fare in questo gruppo. La cronaca. In campo per Pistola l’ex Mouaha, Bettiol, Walker, Schina, Ajayi. Per la Valtur Cinciarini, Fantoma, Bolpin, Ray, Williams. Un quintetto inusuale per le non perfette condizioni fisiche di Miani, che e’ assente, e per la scelta di coach Brienza di mettere Fantoma a difendere sull’americano Walker. Partita frizzante in avvio. Si segna con continuità’ su entrambi i fronti. A metà’ tempino tre triple consecutive, due per Brindisi e una per i toscani per il il 13 a 12 per i padroni di casa. Cinciarini riporta in vantaggio i biancazzurri con un’altra tripla. Vantaggi alternati. Entrano per la Valtur Caroti, Mastellari e Del Cadia. Al primo intervallo Valtur avanti 28 a 24. Migliori in campo Walker e Fantoma entrambi con 9 punti. Sì e’ segnato tanto, ma le difese non hanno funzionato. Parte bene la Valtur anche nel secondo quarto. Bolpin porta Brindisi al massimo vantaggio con 7 punti avanti. E’ il primo tentativo di fuga degli ospiti. Poi Pistoia recupera e Brienza rimette in campo Cinciarini che da’ subito il segnale giusto per allungare sul +5. Time out per i padroni di casa. Nel secondo tempino si segna meno rispetto al primo quarto. Fallo tecnico a Ray per comportamento scorretto nei confronti di un giocatore toscano. Filloy poi porta Pistoia a -1 con una tripla e Walker porta i padroni di casa in vantaggio. A metà’ gara 44 a 43 per Pistoia. Si riparte nel terzo quarto con le due squadre molto concentrate, sia pur non molto precise nel tiro. Pistoia, grazie ad un’ottima difesa, soprattutto suvRay,?raggiunge con +6 il massimo vantaggio sul 53 a 47. A metà’ tempino 56 a 51. Pistoia allunga ancora sul +7. Strepitoso Walker, 19 punti finora, per i toscani che trascina i suoi verso un buon vantaggio all’ultimo intervallo. 66 a 58 per i padroni di casa. Brindisi si riporta a -3 con il parziale di 7 a 2. Time out Pistoia. Brindisi sta tornando a difendere forte e Walker si e’ fermato nelle realizzazioni, almeno nella prima metà’ dell’ultimo quarto. Tre punti di vantaggio di Pistoia a metà’ ultimo quarto. Brindisi si porta sul -1, recuperando sette lunghezze dal -8, massimo svantaggio. Merito soprattutto di Williams e Fantoma. Ma Pistoia si riporta sul +8, approfittando di un calo improvviso di concentrazione dei brindisini. Time out Brindisi. Ma la tripla di Walker chiude la partita. Pistoia va sul +9 a meno di due minuti dal termine. Nel finale di non accade nulla e Pistoia vince per 81 a 74. Miglior realizzatore Walker con 24 punti. Poi Williams con 18. Domenica prossima la Valtur gioca in casa contro Vigevano.