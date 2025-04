Basket. La Valtur Brindisi supera in casa Vigevano e si assicura i play in

Vittoria della Valtur Brindisi in serie A2 nel match interno contro il coriaceo Vigevano per 83 a 68. Con questa vittoria la squadra di Bucchi prenota a due giornate dal termine della stagione regolare una buona partenza nei play in per cercare di arrivare ai playoff dalla porta secondaria. Non e’ stata complessivamente una bella partita ma l’importante era vincere. Presenti al PalaPentassuglia anche 50 tifosi di Vigevano. In campo per la Valtur nel quintetto iniziale Brindisi Brown, Ogden, Calzavara, Arletti e Del Cadia. Ancora assenti Vildera e Da Vico. A mezzo servizio Calzavara e Fantoma. Per Vigevano in campo Smith, Stefanini, Leardini, Galasso e Rossi. Prima tripla di Brown che deve fare le giuste risposte dopo le deludenti recenti prestazioni. Ma risponde subito con una tripla di Galassi. Vigevano va sul più 5 ma Brown accorcia con un’altra tripla. E Arletti riporta avanti Brindisi con un’altra tripla. Partita veloce e con ottime percentuali al tiro. Galassi porta avanti di 5 punti Vigevano ancora l’ennesima tripla di Galassi. I lombardi incrementano il vantaggio sorprendendo Brindisi con tanta velocità. Al primo intervallo Vigevano anti per 26 a 18 con l’ultima tripla a gol di sirena di Francis.nel secondo quarto Brindisi recupera qualche punticino giocando più sporco in difesa. Brown segna la tripla della parità’ sul 28 a 28 a tre minuti dall’intervallo lungo. Sul finale del tempino la squadra di Bucchi da’ una spallata al match rifilinado un parziale di 8 a 2 ai lombardi. Brown mattatore con 15 punti. A metà gara 40 a 34 per i biancazzurri. Parte forte Vigevano al rientro dagli spogliatoi passando nuovamente in vantaggio. Ma Radonjic non si fa’ per vinto e con un’altra tripla fa riprendere alla Baltur il vantaggio di tre lunghezze. Il vantaggio aumenta anche perché’ Vigevano ha perso la concentrazione per alcune decisioni arbitrali che i lombardi hanno considerato troppo pesanti. All’ultimo intervallo 63 a 59 per Valtur Brindisi. La squadra di Bucchi pare mettere le mani sul match in avvio di ultimo quarto. I padroni di casa giocano con più serenità mentre Vigevano accusa troppi cali fisici e di concentrazione. Da registrare che Vigevano ha raggiunto i quattro falli del bonus gia’ dopo due minuti dall’avvio dell’ultimo tempino. Brindisi ora dilaga nella seconda metà del tempino, assicurandosi un buon vantaggio (72-59). Sempre grande realizzatore Brown. Ultimo quarto senza storia e Brindisi può festeggiare il ritorno al successo per 83 a 68 davanti ad un pubblico festoso. Migliori marcatori Brown con 32 punti e Francis, dall’altra parte, con 17 punti. Si torna in campo sabato prossimo, vigilia di Pasqua, con Brindisi che va in trasferta a Forlì.

Gianmarco Rubino