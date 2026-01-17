Basket. La Valtur Brindisi supera Milano!

Successo molto netto della Valtur Brindisi in casa contro l’Urania Milano per 86 a 66. Con questa vittoria la squadra di Bucchi mantiene una posizione è altissima di classifica. Bucchi ha mandato in campo Copeland, Cinciarini, Radonjic, Vildera e Esposito. Per Milano in campo Taylor, Gentile, Lupusor, Morse e Amato.

Brindisi parte bene con Copeland e Esposito. Al primo intervallo la Valtur avanti 24 a 16. Ottima la prestazione di Taylor per l’Urania con 12 punti. Anche nel secondo quarto la Valtur domina e chiude all’intervallo lungo sul punteggio di 42 a 30. Allungo decisivo nel terzo quarto con la Valtur che ha giocato molto bene. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 63 a 48. Ultimo quarto giocato solo per la cronaca. Brindisi ha vinto per 86 a 66. Miglior realizzatore Taylor con 23 punti, segue Vildera con 20 punti.