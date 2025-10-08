Basket. La Valtur Brindisi supera Scafati e guida la classifica

La Valtur Brindisi si aggiudica con tanta fatica il big-match di giornata di A2 contro Scafati e resta in vetta alla classifica. La squadra di Bucchi ha vinto per 77 a 73, dopo un match non giocato benissimo ma che ha visto la Valtur sempre al comando. Al primo intervallo 26 a 20 per i padroni di casa. Nel secondo quarto Scafati gioca senza Caroti, bravo nel tiro da tre punti, perché espulso. La gara e’ più equilibrata, con tanti strappi ora a favore di Brindisi, ora a favore di Scafati. I campani in un primo momento recuperano ma poi vede la Valtur produrre uno scatto di reni per allungare ancora. Ma sul finale viene nuovamente a galla Scafati che agguanta Brindisi sulla parità. Copeland però prende in mano Brindisi tenendola avanti nel punteggio. Allen miglior giocatore fino a questo punto del match. Segue il biancazzurro Esposito. All’intervallo lungo, la squadra di coach Bucchi avanti per 46 a 43. Nel terzo quarto Scafati appare stanca per mancanza di rotazioni adeguate. In casa Valtur sale in cattedra Cinciarini, ex Scafati, con i suoi assist. All’ultimo intervallo Brindisi mette le mani sul match portandosi avanti per 65 a 53. Nell’ultimo quarto Scafati e’ più intraprendente e complice l’assenza dal quintetto di casa di Cinciarini, recupera qualche punticino. Al rientro di Cinciarini le distanze a favore di Brindisi diventano più’ evidenti, grazie anche ad una tripla mortifera di Copeland. Brindisi raggiunge anche +12. Scafati però non demorde portandosi negli ultimi 5 minuti a cinque lunghezze dai padroni di casa. Ma Radonjic trova la tripla che allontana ancora gli ospiti. Ma Brindisi soffre tanto nel finale per via di un calo fisico e di percentuali al tiro. Ma anche tanti palloni persi in fase di costruzione di gioco. A due minuti dal termine Scafati si porta a -3 con la tripla dell’ex Mascolo. Poi Allen segna solo un tiro libero e Scafati e’ a -1. Scafati fallisce la tripla del sorpasso. Dall’altra parte Esposito saegna solo un tiro libero e Mascolo per Scafati sbaglia il canestro della parità’. Alla finevince Brindisi per 77 a 73 con l’ultimo canestro del fenomenale Cinciarini. Migliori realizzatori Copeland e Wallet con 15 punti. Ma migliore in campo Cinciarini. Domenica prossima la Valtur giocherà in trasferta contro Avellino.