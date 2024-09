Basket. La Valtur Brindisi va in finale al Memorial “Pajetta”

La rinnovata New Basket Brindisi, con lo sponsor Valtur, ha vinto la semifinale del Memorial “Pajetta” in svolgimento a Udine, superando Orzinuovi per 86 a 70. Gara mai in discussione con la squadra di Bucchi sempre in vantaggio. A metà

gara 59 a 43 per i biancazzurri con Calzavara mattatore con 19 punti nei primi 20 minuti. Più equilibrata la seconda parte di gara, ma con la partita sempre in mano ai brindisini. Finale 86 a 70. L’altra semifinale vede Verona contro Udine. La finale sabato sera alle 20.45.