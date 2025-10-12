Basket. La Valtur Brindisi vince con Avellino e va in fuga

Grande prova di forza della Valtur Brindisi che ha superato in trasferta il forte Avellino per 80 a 59. Grande prestazione difensiva per tutta la durata del match. E’ un forte segnale sul campionato. Ora Brindisi si presenta come una tra le migliori candidate al ritorno in A1. Partita in cui la Valtur di Bucchi ha avuto sempre il controllo e il vantaggio. Primo quarto equilibrato, ma e’ stato l’unico, chiuso in vantaggio dalla Valtur per 21 a 20. Ottimo Vildera in questo frangente. Nel secondo quarto i biancazzurri pugliesi fanno il primo strappo a proprio favore chiedendo il parziale all’intervallo sul 37 a 31, ma avendo avuto anche dieci punti di vantaggio. Ottima ma la percentuale nel tiro da sotto canestro. Male quella dalla linea dei 3 punti. In avvio di terzo quarto c’è’ la fuga decisiva con il vantaggio di 19 punti all’ultimo intervallo per 66 a 47. Nell’ultimo quarto Brindisi ha macinato ancora gioco e punti. Finale 80 a 59 grande giubilo per i tifosi accorsi al PalaDemauro. Miglior realizzatore Vildera con 18 punti. Si torna in campi sabato sul campo di Milano.