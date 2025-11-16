Basket. La Valtur Brindisi vince in trasferta contro Torino

La Valtur Brindisi torna a vincere in trasferta e lo fa nettamente contro Torino per 72 a 66. Gara in equilibrio solo nel primo e ultimo quarto. Ottima la difesa biancazzurri per tutto l’arco del match. Gara infatti vinta per la tanta aggressività’ mostrata per bloccare la manovra piemontese. Questi i quintetti di partenza. Brindisi schiera in avvio Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Torino di Moretti risponde con Allen, Severini, Schina, Teague e Bruttini. La partenza non vede le due squadre precise al tiro. Si segna poco nei primi minuti. 6 a 4 a metà tempino perTorino. I padroni di casa pressano bene con i loro movimenti difensivi. Al primo intervallo pero’ Valtur avanti per 17 a 10 con l’ultima tripla di Francis. Nel secondo quarto Brindisi prende il largo grazie ai canestri di Copeland e Miani. 27 a 14 a metà tempino. Bucchi fa ruotare i suoi giocatori. Torino non riesce a superare la zone pressing attuata da Bucchi. Poi Francis per i biancazzurri e’ in grande serata nel tiro dalla lunga distanza. A metà’ gara 39 a 22 per la squadra brindisina. In avvio di terzo quarto Torino reagisce e piazza un parziale di 6 a 0. Time out Bucchi. Al rientro in campo la Valtur riprende il controllo delle operazioni e il vantaggio cospicuo e chiude il terzo periodo avanti per 55 a 38. Francis migliore in campo. Anche in avvio dell’ultimo quarto Torino parte con un parziale favorevole di 17 a 8. Bravi i padroni di casa a non far ragionare le guardie ospiti. I piemontesi approfittano dell’assenza in campo di Francis. Bucchi lo rimanda in campo. Torino a -6, ma Copeland con la tripla cercata rida’ il giusto vantaggio ai suoi. Moretti chiama time out per arginare la fuga della Valtur. Negli ultimi istanti Torino prova ad accorciare ma la Valtur tiene bene la concentrazione. Brindisi vince per 72 a 66.miglior reslizzatore Francis con 27 punti. Si torna in campo sabato in casa per il match contro Cento.