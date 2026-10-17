Basket – La Valtur butta alle ortiche la vittoria con il Torino

Un ultimo quarto negativo della Valtur ha favorito la vittoria di Torino al PalaPentassuglia per 85 a 81. Prima sconfitta per i biancazzurri, complice un assetto difensivo non preciso. Brindisi perde anche la lotta sui rimbalzi. Partita molto equilibrata, con vantaggi sempre ad un unica cifra per i biancazzurri di Brienza, che non sono riusciti mai ad allungare in modo decisivo. Al primo intervallo 27 a 20 per la Valtur con Ray miglior realizzatore. Stesso trend nel secondo quarto, pur se Torino sembra avere maggiore vigore e forza, tanto che Brindisi vince solo di 2 punti il parziale del secondo tempino. A meta’ gara 51 a 42 per i padroni di casa. Migliori in campo per i biancazzurri Cinciarini, Ray e Williams. Dall’altra parte Massone.

Anche nel terzo quarto regna tanto equilibrio, con l’inerzia a favore di Torino.

All’ultimo intervallo Brindisi sempre avanti per 69 a 62. Nell’ultimo quarto Torino si fa più pericoloso portandosi a-1 con i canestri di Hallen, Harvey e Massone. La squadra brindisina soffre tanto in difesa e nella lotta sui rimbalzi. Ma anche in attacco le cose non vanno meglio con un solo canestro in sette minuti. A due minuti dal termine Brindisi avanti solo di un punto. Esposito ricaccia indietro gli ospiti con un canestro scaccia crisi. Ma Massone per i piemontesi pareggia con una tripla pazzesca. Williams mette solo un tiro libero e Brindisi e’ avanti di un punto a 40 sec dal termine. Harvey porta avanti Torino di un punto a 33 sec dal termine. Time out Brindisi. Torna in campo Cinciarini. Brindisi fallisce la conclusione. Cinciarini commette un antisportivo e Torino può’ andare in lunetta. Pepe mette a segno solo un tiro libero. Torino avanti di due punti a 19 sec dal termine. Time out Torino. Pepe segna due tiri liberi. Torino a +4. Cinciarini porta Brindisi a -2. Time out Torino a 12 sec dal termine. Ora si fa fallo ad ogni secondo. Pepe ancora in lunetta a 7 sec dal termine. Torino a +4. Torino vince per 85 a 81. Miglior realizzatore Massone con 20 punti. Si torna in campo mercoledi con la trasferta della Valtur a Rieti.