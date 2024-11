Basket – La Valtur centra il secondo successo consecutivo ed esce dal tunnel!

Dopo il primo successo esterno colto mercoledì scorso in questo tribolato campionato di serie A2, la Valtur Brindisi aveva voglia di proseguire nella striscia positiva, nonostante l’avversario odierno, Udine, fosse molto forte e competitivo. Ma la Valtur ha cambiato marcia, gioca bene in attacco ma anche in difesa, e vince per 89 a 81 , risalendo in classifica in maniera convincente.

Purtroppo, però, tante zone vuote per la prima volta quest’anno nel PalaPentassuglia. Non è’ servito la vittoria nel turno infrasettimanale per fare il sold out. Per Brindisi entrano in campo in avvio De Vico, Allen, Almeida, Del Cadia e Calzavara. Match subito a grande velocità per le squadre in campo e oltre alla velocità c’è’ stato grande spettacolo su entrambi i fronti. 23 a 20 per la Valtur al primo intervallo. Il secondo quarto e’ bellissimo. Brindisi gioca di squadra e tutti o giocatori si fanno valere in fatto di realizzazione. Bucchi si inventa anche Allen playmaker per sparigliare la difesa dei friulani e anche perché sia Laquiche Calzavara commettono tanti errori in cabina di regia. Valtur raggiunge anche 12 punti di vantaggio a metà tempino. Poi Udine trova buone percentuali al tiro da tre punti e si riavvicinano a -4. Ottimo in questa fase il play Hickey con le sue triple da distanze siderali. Ma la squadra di Bucchi è’ davvero un’altra squadra rispetto all’avvio di stagione e con alcune triple e con i canestri da sotto i tabelloni di Ndzie vanno all’intervallo lungo sul 52 a 39. Nessun giocatore di Brindisi in doppia cifra ma tutti hanno fatto almeno un canestro. Il terzo quarto si sviluppa sempre ad elastico, anche se si segna con meno frequenza. Brindisi allunga con un vantaggio in doppia cifra ma Udine si riporta sotto. Ma all’ultimo intervallo Brindisi avanti per 69 a 59. Ultimo quarto giocato a buon livello dai dai padroni di casa. Ma Udine ha sette vite alzando le percentuali dalla distanza. I friulani sono davvero precisi nel tiro da tre punti, più che nei tiri liberi. Ora la partita e’ bellissima e le due squadre non si risparmiano. Udine continua a segnare da tre punti. A metà tempino 6 punti di vantaggio per i biancazzurri. Udine si porta a 4 minuti dal termine a -3. Almeida rida’ fiato alla sua squadra segnando un canestro importante. La Valtur allunga a +10 a due minuti dal termine. Qualche disattenzione di Brindisi negli ultimi secondi consente ad Udine di riporta a -5. Ma alla fine vince la Valtur per 89 a 81. Miglior realizzatore per Brindisi il bravo Calzavara con 22 punti.