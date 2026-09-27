Basket – La Valtur comincia con il piede giusto ed espugna Cremona!

La Valtur Brindisi vince nella gara d’esordio in trasferta contro Cremona per 66 a 59. Non una gran partita ma Brindisi e’ stata brava nei minuti finali.

Il primo quintetto biancazzurro vede in campo Cinciarini, Fantoma, Bolpin, Esposito e Williams. Dall’altra parte l’ex Maspero, poi Cicchetti, Anumba, Barbante e Reed. Parte bene la Valtur con un parziale di 5 a 0. Ma Cremona si rimette subito in partita e gioca alla pari degli ospiti. Si segna tanto nei primi minuti del primo quarto. Sul finale del tempo Cremona va in vantaggio per la prima volta sul 17 a 15. Il primo parziale vede Cremona in avanti per 18 a 15. Fantoma e Cicchetti i migliori realizzatori nella prima frazione. Nel secondo quarto e’ Mastellari a guidare la Valtur per provare a stoppare il tentativo di fuga dei lombardi. Gara equilibrata con Cremona che conserva qualche punticino di vantaggio. Ritmi meno intensi rispetto al primo quarto. A metà’ gara parità’ sul 32 a 32. Brutta percentuale al tiro da tre punti per la Valtur. Nel terzo tempo Brienza si affida per quattro quinti del quintetto iniziale più Miani, lasciando in panchina Williams. Parte bene Cremona che raggiunge 5 punti di vantaggio. Brindisi fa fatica ancora nel tiro dalla distanza, ma di contro recupera tanti palloni e tanti rimbalzi. Ray è soprattutto Esposito ridanno vitalità’ e portano nuovamente Brindisi in avanti. All’ultimo intervallo la squadra di Brienza avanti per 48 a 45. Punteggio sempre molto basso anche nell’ultimo quarto. Ancora alternanza nei vantaggi, ora da una parte ora dall’altra. Si segna poco dalla distanza su entrambi i fronti. Non e’ certamente una partita memorabile. Ma l’importante era vincere. E alla fine la Valtur, nel finale, ha allungato con Carori e Cinciarini, oltre che con il grande Esposito. La Valtur vince per 66 a 59.

IL TABELLINO

FERRARONI JUVI CREMONA-VALTUR BRINDISI: 59-66 (18-15, 32-32, 45-48, 59-66)

FERRARONI JUVI CREMONA: Cicchetti 13 (6/12, 9 r.), Anumba 12 (2/4, 1/2, 4 r.), Maspero 6 (2/2, 0/8, 4 r.), Barbante (0/1, 2/4, 2 r.), Reed 7 (3/7, 0/5, 4 r.), Conti 2 (1/2, 0/2), Bruttini 6 (2/4, 4 r.), D’almeida 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Restelli 1 (0/5 da tre), Corvalan ne, Rosolino ne, Del Vecchio ne. All. Cardani.

VALTUR BRINDISI: Ray 7 (2/6, 0/4, 6 r.), Caroti (0/1, 0/6, 1 r.), Mastellari 8 (1/2, 2/6, 1 r.), Bolpin 5 (1/2, 1/3, 6 r.), Del Cadia (2 r.), Miani 3 (0/2, 1/2, 6 r.), Esposito 23 (8/13, 1/3, 12 r.), Fantoma 6 (1/2, 1/4), Williams 6 (3/5, 4 r.), Cinciarini 8 (1/4, 2/3, 5 r.). All. Brienza.

NOTE – Tiri liberi: Cremona 13/25, Brindisi 12/16. Perc. tiro: Cremona 21/61 (4/28 da tre, ro 13, rd 22), Brindisi 24/67 (6/30 da tre, ro 20, rd 32).