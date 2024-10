Basket – La Valtur crolla in casa anche con Nardò

Primo derby tra Brindisi e Nardo’, peraltro nel secondo campionato italiano e scontro salvezza a giudicare dall’attuale classifica. Ha vinto con merito Nardo’ per 76 a 63, grazie al duo play-pivot, Woodson-Iannuzzi. Per Brindisi e’ crisi senza soluzione per ora. La cura Bucchi non si vede.

Per la Valtur Brindisi in campo il neo acquisto Almeida, De Vico, Calzavara, Allen e Del Cadia. Per Nardo’ Iannuzzi, Wayne, Woodson, Nikolic e Mouaha. Pubblico festoso. Presenti 50 sostenitori neretini. Rientra nella Valtur Ndzie dopo l’infortunio. Parte bene la squadra di Bucchi portandosi sul 4 a 0. Reagisce Nardo’ con l’ottimo Woodson. 11 a 8 a metà tempino. Gara dall’alto contenuto tecnico. Buono l’avvio del neo arrivato Almeida. Al primo intervallo Brindisi avanti 20 a 18 con il parziale di 5 a 0 per i leccesi nell’ultimo minuto. Allunga la Valtur in avvio di secondo quarto. Molto bene Ndzie nella lotta ai rimbalzi sia in attacco che in difesa, e Laquintana, 36 a 24 a metà tempino. La gara scende di ritmo e le squadre commettono più errori nella costruzione della manovra. A metà’ gara Valtur avanti per 38 a 32. Si segna tanto in avvio di terzo tempino. 9 a 9 nei primi 4 minuti. Nardo’ gioca meglio e si porta per la prima volta in vantaggio, 48 a 47. Time out Bucchi per mettere ordine agli attacchi. Ma dal time out tornano in campo meglio i neretini che tengono botta ai padroni di casa. Quattro punti di vantaggio per gli ospiti ad un minuto dal termine. Bucchi chiama ancora time out. All’ultimo intervallo Nardo’ avanti per 54 a 52. Ultimo quarto carico di agonismo e tensione. Gara molto bella a suon di triple. Brindisi pareggia subito e il PalaPentassuglia esplode. Ma Nardo’ gioca meglio e si porta sul +5, 66 a 61 a metà tempino. Woodson con una tripla fa gioire i tifosi neretini che vanno avanti sul +6. Iannuzzi, migliore in campo, regala altri due punti ai leccesi. La squadra di casa non riesce a trovare il bandolo della matassa e esce tra i fischi del PalaPentassuglia. Vince Nardo’ per 76 a 63.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-HDL NARDÒ: 63-76 (20-18, 38-32, 52-54, 63-76)

VALTUR BRINDISI: Guadalupi ne, Buttiglione ne, Laquintana 15 (5/8, 1/6, 4 r.), Arletti 6 (3/3, 0/1, 1 r.), Del Cadia 4 (1/1, 2 r.), Fantoma ne, De Vico 5 (1/2, 1/2), Radonjic 2 (1/3, 0/4, 3 r.), Calzavara 17 (2/5, 4/6, 4 r.), Allen 8 (1/5, 2/6, 3 r.), Ndzie 5 (2/4, 3 r.), Almeida 7 (2/4, 1/7, 4 r.). Coach: Dalmonte.

HDL NARDÒ: Woodson 18 (3/6, 4/9, 8 r.), Iannuzzi 16 (7/10, 7 r.), Stewart 14 (6/7, 0/1, 2 r.), Nikolic (0/1 da tre, 1 r.), Donadio 10 (5/6, 0/1, 7 r.), Thioune 3 (0/1, 1/2, 6 r.), Ebeling 6 (0/1, 2/4, 1 r.), Mouaha 14 (4/11, 1/6, 3 r.), Rapetti ne, Flores ne, Scarano ne, Kebe ne. Coach: Dalmonte.

ARBITRI: Giunta – Grappasonno – Coraggio.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 6/10, Nardò 6/8. Perc. tiro: Brindisi 25/63 (7/30 da tre, ro 9, rd 22), Nardò 31/57 (8/21 da tre, ro 4, rd 29).