Basket. La Valtur dei miracoli. Vince contro Verona e vola ai playoff!

Sara’ Rimini-Brindisi nel prossimo week end uno dei quarti di finale playoff promozione. La Valtur Brindisi e’ in forte ascesa nel carattere e nel rendimento. Dopo aver chiuso il campionato al 13 esimo posto, la squadra di Bucchi ha superato in trasferta prima Avellino e questa sera Verona per 90 a 85, conquistando i playoff promozione in A1. Brindisi ha giocato molto bene contro una grande squadra. Ma Brindisi da quando ha ritrovato Vildera e il miglior Radonjic non teme più nessuno. In campo per la Valtur il quintetto più forte, quello delle ultime partite, con Calzavara, Brown, Radonjic, Ogden e Vildera. Parte fortissimo Brindisi con il solito Vildera, davvero in grande forma da quando e’ rientrato dopo l’infortunio. Ma con lui giocano bene un po’ tutti. Partita veloce con Verona che risponde da parte sua molto bene, soprattutto con Copleland, agli allunghi di Brindisi. Valtur bene nel tiro da due, mentre e’ Verona che tira meglio da 3 punti. I padroni di casa raggiungono anche sette punti di vantaggio ma Brindisi non demorde. Radonjic e Calzavara bene in attacco ma benissimo in difesa. Ed e’ la difesa il punto forte di Brindisi. Al primo intervallo 25 a 24 per i biancazzurri. In avvio di secondo quarto la Valtur allunga fino ad arrivare a 9 lunghezze di vantaggio con una tripla mostruosa di Laquintana. Time out Verona. La squadra biancazzurra esce male dal minuto di sospensione e ne approfitta Verona che si riporta a -3. Brindisi non difende con la stessa grinta iniziale. E Verona continua anche dopo il time out chiesto dalla Valtur la rincorsa e soprattutto grazie a Copeland e l’ex Udom si riporta avanti di 6 punti con un parziale di 11 a 4. Brindisi non gioca bene come i primi minuti e a metà’ gara Verona avanti per 45 a 39 con Copeland autore già’ di 22 punti. Mentre Vildera non incide come in avvio di gara. Equilibrio nel terzo periodo. Parte bene Verona ma la fase Valtur e’ determinata e si riporta avanti di 4 punti grazie alle prodezze di Brown e Calzavara. I minuti finali del tempino vedono una Valtur molto concentrata in difesa. Ancora la tripla di Calzavara fa sussultare tutti i tifosi biancazzurri. All’ultimo intervallo Brindisi avanti 65 a 63. In avvio di ultimo quarto Verona pareggia con Udom ma Laquintana piazza ancora una tripla pazzesca per il +3. Segue una tripla di Calzavara e Brindisi da’ una spallata al match. Brindisi avanti di 8 punti e Verona va al time out. I veneti abbozzano una rimonta ma Brindisi resiste grazie ad un’ottima difesa. A metà tempino 5 punti di vantaggio per Ogden e compagni. Nella seconda parte del tempino torna in cattedra Vildera che riporta serenità, rimbalzi e canestri oltre ad un vantaggio costante nel punteggio. Brown fa volare la Valtur a +7. Ma non solo. Brindisi a+ 10. Ma dopo il time out Verona si riporta a -5 con l’immenso Copeland che segna 41 punti. Brindisi resiste. Brown mette a segno i due tiri liberi decisivi. Copeland, il migliore in campo, perde palla lascia campo libero alla Valtur che vince per 90 a 85. Migliore dei biancazzurri Calzavara con 23 punti. Ora sarà’ Rimini-Brindisi. Va in semifinale chi vince tre partite su cinque.

Gianmarco Rubino