Basket – La Valtur fa fuori un’altra capolista!!!

VALTUR BRINDISI – RBR RIMINI = 90 – 55

Dopo il successo su Udine, la Valtur Brindisi ha surclassato nel punteggio e nel gioco l’altra capolista Rimini, in un PalaPentassuglia in festa, per 90 a 55. Dopo il divorzio da Allen e l’arrivo di Brown, Brindisi ha ritrovato equilibrio e grinta. Una vittoria così ci riporta alle grandi imprese di Lega A fatte da Brindisi negli anni precedenti. Ora i playoff sono molto più vicini. La gara inizia in equilibrio. 23 a 22 al primo intervallo per i biancazzurri. Poi, nel secondo quarto la Valtur Brindisi sorprende la capolista con una prestazione maiuscola e potente. A meta’ gara Brindisi avanti per 52 a 37. Vildera e il neo acquisto Brown i migliori realizzatori. I biancazzurri giocano a meraviglia con una manovra d’attacco corale e meno basata su individualità. Ma poi ciò’ che fa la differenza e’ l’aspetto difensivo. La squadra di Bucchi difende molto bene svolgendo anche una zona press a tutto campo. E Brindisi perde poi un solo pallone, Rimini 6. I romagnoli tra l’altro non hanno recuperato nessun pallone. Indomma, un primo tempo nettamente a favore dei brindisini. Il secondo tempo vede solo Brindisi in campo. La capolista Rimini sparisce nettamente dai radar e Brindisi innesta e sesta marcia, concedendo solo 18 punti nei due tempino agli avversari. Finale 90 a 55 per la squadra di Bucchi. Merito del tecnico biancazzurri per come ha predisposto la difesa. Migliori realizzatori con 19 punti Brown e Del Cadia con 15.