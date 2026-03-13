Basket. La Valtur fuori dalla Coppa Italia

La Valtur Brindisi esce dalla Coppa Italia di serie A2 perdendo in semifinale con Rimini per 86 a 85. Ancora una sconfitta esterna per la squadra di Bucchi, pur se e’ stata una gara più equilibrata rispetto al match di campionato di domenica scorsa. Gara sostanzialmente equilibrata, con vantaggi da una parte e dall’altra. Ottime le prestazioni di Copeland e Cinciarini. Per Rimini i migliori sono stati Narini e Tommasini. Brindisi raggiunge anche sette punti di vantaggio. Ultimo quarto sul fil di lana. La squadra riminese riesce con la tripla di Tommasini ad andare sopra di un punto, 86 a 85. I biancazzurri hanno l’ultima occasione per vincere il match e andare in finale ma Copeland ha perso l’ultimo possesso, vanificando la possibilità di vincere la partita. Rimini vince per 86 a 85. Il migliore è’ stato Copeland con 22 punti, seguito da Esposito con 21. Per Rimini spiccano i 20 punti di Marini e i 13 di Andrea Simioni.