Basket – La Valtur ha risolto il contratto con De Vico

Valtur Brindisi comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale che legava l’atleta Niccolò De Vico alla società biancoazzurra per la stagione sportiva 2025/26.

Al giocatore, che si è distinto per dedizione e leadership dentro e fuori dal campo in tutti i mesi di permanenza a Brindisi, vanno i migliori auguri per un completo recupero, con l’auspicio di poterlo vedere al più presto nuovamente protagonista sul parquet di gioco.

A Niccolò, e alla sua famiglia, vanno i nostri più sinceri auguri di un futuro pieno di successi personali e professionali.

