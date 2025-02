Basket. La Valtur non si ferma più. Superato anche Livorno!

Sesta vittoria consecutiva per la Valtur Brindisi. La squadra di Bucchi, senza De Vico e con Vildera che ha giocato solo per qualche minuto, ha vinto in trasferta contro Bologna per 77 a 69. Con l’arrivo di Brown la squadra del presidente Marino e’ cambiata radicalmente e ogni giocatore si sente protagonista. Ora è’ lecito che tutti i tifosi possano sognare. Partita brutta, senza ritmo e con tante sbavature. Gara a strappi ma sempre in equilibrio.

Primo quarto senza spettacolo. Le due squadre hanno badato più a difendere che a fare canestro. Tanto agonismo sul parquet con Livorno più determinata. Brindisi sottotono e un passo indietro rispetto alle precedenti cinque gare disputate. Al primo Intervallo Livorno avanti 24 a 14. Poi, nel resto della gara Brindisi gioca meglio e pian piano recupera tutto lo svantaggio, portandosi anche in avanti nel punteggio. Si riparte dal maggiore equilibrio nel secondo quarto. Brindisi segna sempre col contagocce mentre Livorno ha abbassato le sue percentuali di realizzazione. All’intervallo lungo 39 a 30 per i toscani. Banks per Livorno e Brown per i biancazzurri i migliori in campo e grandi realizzatori. Per la Valtur ottimo anche Calzavara. Scatto d’orgoglio della squadra di Bucchi nel terzo periodo. Si alzano le percentuali al tiro per Valtur che si porta avanti nel punteggio, ma poi Livorno reagisce e si riporta a condurre la partita. All’ultimo Intervallo Livorno avanti per 55 a 48. Banks miglior giocatore con 18 punti a referto. Il buon momento della Valtur continua nell’ultimo quarto. I biancazzurri giocano davvero bene e si riprendono il vantaggio. Ora la gara vede le due squadre superarlo a vicenda quasi ad ogni azione.p il finale pero’ e’ tutto bianco e azzurro. La Valtur vince per 77 a 69 e conquista la sesta vittoria consecutiva. Miglior realizzatore Banks con 27 punti. A seguire il brindisino Calzavara con 26. Brindisi ora sogna davvero. E non solo i playoff, ma qualcosa di importante. Domenica la Valtur riposa perché la gara contro Cremona e’ stata rinviata a marzo.