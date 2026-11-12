Basket. La Valtur ora pensa in grande

Non si e’ spento l’entusiasmo in città’ per la splendida vittoria di mercoledì della Valtur Brindisi in casa della capolista Livorno. Un successo voluto fortemente e che adesso porta’ aprire un percorso davvero importante. Ci sono ancora quattro lunghezze da recuperare su Livorno e Avellino, che sono in vetta alla classifica, ma il piglio da grande squadra visto in terra toscana può’ essere di buon auspicio. Finalmente si e’ vista una squadra che ha lottato per tutti i 40 minuti, merito del fatto che ora ci si può’ allenare a ranghi completi con l’arrivo di Petrovic e il recupero di Miani e Cinciarini. “Il nostro piano partita pensato da coach Brienza – Ga detto il vice Esposito- era proprio quello che avete visto. Tanto agonismo in difesa sin dall’inizio e buona circolazione di palla in attacco”. Domenica si gioca in casa con Cento (ore 18.00) e si prevede il sold out nel PalaPentassuglia.