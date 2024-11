Basket. La Valtur perde anche contro Cento

Scontro salvezza è duro dirlo, tra Cento e Valtur Brindisi in terra emiliana, vista l’attuale classifica del campionato di A2. Il match è’ stato vinto da Cento per 70 a 66, con Brindisi che conduce male l’ultimo tempino.

Partita molto equilibrata con buone individualità’, come quelle di Almeida da un lato e e Davis per i padroni di casa, anche con tanti errori in attacco. D’altra parte le due squadre sono in fondo alla classifica e hanno confermato di dover risolvere ancora tanti problemi. In campo per la Valtur Brindisi ci sono Calzavara, Allen, De Vico, Almeida e Del Cadia. Parte bene in questa occasione la Valtur Brindisi. Al primo intervallo 19 a 15 per la squadra di Bucchi. Biancazzurri molto concentrati anche in avvio di secondo quarto. Il team brindisino con Almeida e Allen raggiunge anche 8 punti di vantaggio. Poi Cento migliora le percentuali al tiro. Nobile mette infatti dentro due triple e all’intervallo lungo gli emiliani sono avanti per 38 a 35. Nel terzo quarto i padroni di casa allungano anche a 8 punti. Ma la Valtur Brindisi non si e’ disunita, mantenendo la giusta concentrazione ed e’ riuscita a ritornare in vantaggio. Molto bene Allen e Almeida. All’ultimo intervallo Brindisi avanti 55 a 50. Ultimo quarto in cui la Valtur smarrisce improvvisamente la concentrazione in attacco. Ne approfitta Cento che rosicchia punti su punti. Cento ribalta il punteggio portandosi avanti 59 a 56 agli ultimi cinque minuti. Un po’ di confusione nei giocatori biancazzurri. In buona serata invece Allen, che ha dato le giuste risposte dopo le critiche ricevute anche dal presidente Marino, e anche Almeida. Ma pure Calzavara da’ il suo contributo. Ultimi minuti col punteggio in bilico. L’arrivo e’ in volata. La tensione causa alcuni errori su entrambi i fronti. Davis trova la tripla del +3 per Cento ad un minuto e 20 sec dalla sirena. Cento va a +4 ma Laquintana con una tripla riporta Brindisi a -1 a 15 sec dal termine. Cento va a 2. Laquintana sbaglia l’ultimo tiro da sotto canestro e gli emiliani vincono per 70 a 66. Si torna in campo mercoledì con la trasferta a Cremona.