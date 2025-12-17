Basket. La Valtur perde ancora a Rieti

Nel recupero della quindicesima giornata la Valtur Brindisi perde la seconda partita consecutiva sul parquet di Rieti per 87 a 76. Un passo indietro per i biancazzurri che perde quindi la prima posizione. Brutta prestazione e per la squadra di Bucchi, un po’ come a Bergamo domenica scorsa. Questi i quintetti in campo. Rieti parte con Parravicini, Perry, Guariglia, Hogue e Udom.

Risponde coach Bucchi per la Valtur con il solito starting five con Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Parte bene Rieti con un parziale immediato di 12 a 3. Time out Bucchi. Ancora una difesa poco attenta come accaduto nella seconda parte del match di Bergamo. Cinciarini e Radonjic danno la sveglia alla loro squadra con una tripla a testa ma in difesa c’è’ tanto da registrare. Sbaglia tanto Copeland dalla lunga distanza. Comunque sul finale Brindisi si riavvicina ai laziali e al primo intervallo e’ sotto solo di 3 punti, 23 a 20 per Rieti. Equilibrio in avvio del secondo quarto. Al 7’ c’è’ il parziale di 12 pari. Time out Rieti con Brindisi a -1. A metà’ gara 44 a 39 per Rieti. Migliori realizzatori Udom per Rieti con 13 punti e Francis per la Valtur con 11. Nel terzo quarto leggero vantaggio per la Valtur ma gara che e’ sempre sul filo dell’equilibrio. All’ultimo intervallo Rieti avanti per 63 a 61. Nell’ultimo quarto Rieti allunga il proprio vantaggio fino a 11 punti. Brindisi e’ in confusione tattica, come nell’ultimo quarto domenica scorsa. Bucchi effettua qualche cambio e il trend cambia. Gli ospiti recuperano qualche punticino. Ottimo Cinciarini in questa fase ed e’ lui il punto di riferimento in attacco per i suoi compagni. Ma non basta. Rieti segna ancora e alla fine vince per 87 a 76. Migliori realizzatori Cinciarini e Udom con 21 punti.si torna in campo domenica quando la Valtur ospita Pistoia.