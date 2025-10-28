Basket. La Valtur perde ancora. Verona vince il big-match

Scontro al vertice tra Verona e Valtur Brindisi in terra veneta. Ha vinto Verona di coach Cavina per 85 a 71. Gara che non ha rispettato le attese, visto che ci si aspettava maggiore spettacolo tra le due squadre in vetta. Brutta gara in tutti i sensi per la squadra di Bucchi, alla seconda sconfitta consecutiva. Brindisi mai entrata in partita. Cattiva gestione del reparto difensivo. Tra i biancazzurri c’era l’esordio di Francis, che tornava in campo dopo l’infortunio in precampionato. Buono il suo apporto. Equilibrio nel primo quarto. Al primo intervallo Verona avanti per 17 a 14. Secondo quarto con ritmi molto lenti. Brindisi fa fatica a difendere sulla linea dei tre punti. Per i biancazzurri bene le prestazioni di Francis e Esposito. Dall’altra parte Monaldi, Zampini e McGee. Un po’ sottotono Copeland, ex di turno. Verona nel secondo quarto allunga a +10. E nel finale i veneti allungano ancora e chiudono la prima meta’ gara sul 47 a 34. Il terzo quarto vede Verona controllare il rientro di Brindisi. Vantaggio sempre a doppia cifra, nonostante qualche segnale di reazione e dei pugliesi. All’ultimo intervallo Verona avanti per 63 a 53. Nell’ultimo quarto Verona legittima il successo, mantenendo a distanza di sicurezza gli ospiti. Vince Verona per 85 a 71. Miglior realizzatore Baldi Rossi con 21 punti. Per i biancazzurri Esposito con 15. Si torna in campo domenica, in casa, contro Cividale (ore 18.00).