Basket. La Valtur perde contro Bologna e ora si fa dura per i playoff

Era lo scontro diretto per il secondo posto. Valtur Brindisi e Fortitudo Bologna si sono affrontate senza timori. Ha vinto la Fortitudo Bologna per 81 a 71. La Valtur perde quindi anche la possibilità del secondo posto. Ora si tratta di vincere le prossime due gare per agguantare la terza o la quarta posizione. Brutto primo tempo dei padroni di casa che poi ritrovano carattere e punti nel secondo tempo. Presenti 100 tifosi bolognesi che hanno rivaleggiato correttamente con i supporters biancazzurri.

Questi i quintetti di partenza. Nella Valtur in campo Cinciarini, Copeland, Miani, Esposito, Radonjic. Per Bologna in campo Sarto, Anumba, Mastellari, Sorokas, Fantonelli. Parte fortissimo la Fortitudo Bologna. 11 a 4 per i felsinei nei primi tre minuti di gioco. Scatto d’orgoglio dei padroni di casa che piazzano un parziale di 6 a 0. Miani grande protagonista. Al primo intervallo, Bologna avanti pero’ per 22 a 15, in virtù dei canestri di Moore. Secondo quarto scivola via sul filo dell’equilibrio, pur se la zfortitudo mantiene il pieno controllo del match. A metà’ gara, ospiti in vantaggio per 49 a 36. Sbavature difensive e cattive percentuali al tiro da tre punti alla base dello svantaggio. In apertura di terzo quarto parte bene la Virtus con due triple del ritrovato Copeland. La difesa e’ più’ accorta ma i biancazzurri raggiungono il bonus dei 3

4 falli gia’ al terzo minuto. Felsinei quindi sempre in lunetta ad ogni fallo subito. La Valtur pian piano rientra in partita e arriva al -3 ad un minuto dall’ultimo intervallo. Poi negli ultimi 60 sec la Fortitudo riprende il largo e all’ultimo intervallo e’ avanti per 65 a 58. Ottima la partita di Sarto e Moore tra le file felsinee. Due veri cannonieri mortiferi. Ultimo quarto da brividi. Brindisi mette in campo tanta grinta e si riporta in scia a -2 dai bolognesi. Ma Bologna fa’ ancora un break a suo favore e arriva a 7 punti di vantaggio. Poi le triple di Cinciarini e Copeland rimettono la gara nell’indecisione a 3 min e mezzo dalla sirena. Brindisi a -4. Il finale vede Brindisi in confusione mentre la Fortitudo trova canestri facili. Vince Bologna per 81 a 71 e ora per la Valtur si complica raggiungere le migliori posizioni nella griglia playoff. Miglior realizzatore Sarto con 24. Per i biancazzurri Copeland con 17. Domenica prossima la Valtur e’ attesa dal match esterno contro Pistoia.