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Basket. La Valtur perde contro Mestre per un ultimo quarto negativo

Basket. La Valtur perde contro Mestre per un ultimo quarto negativo

La Valtur Brindisi perde una gara molto equilibrata in trasferta contro Mestre per 70 a 63 e fa un passo indietro in classifica. Fatale, come sta accadendo sempre da un po’ di tempo, l’ultimo quarto, con un parziale negativo di 19 a 8. Fatali anche le conclusioni poco fortunate di Williams negli ultimi due minuti di gioco e i tanti tiri liberi falliti. Questi i quintetti iniziali. Per Mestre al via si schierano Curry, Bechi, Galbini, Salvini e Varence. Per la Valtur Brienza manda in campo Caroti, Ray, Miani, Fantoma e Williams. Assenti tra i biancazzurri gli infortunati Cinciarini ed Esposito. Parte bene Mestre ma la Valtur la tiene agganciata e non la fa andar via. 7 a 7 a metà primo quarto. Brindisi riesce a mantenere comunque bene il campo e chiudono avanti per 24 a 18 il primo quarto. Meno spettacolare il secondo quarto. Si segna di meno e gli attacchi faticano tanto. A metà’ gara 39 a 36 sempre la squadra brindisina. Miglior realizzatore il biancazzurro Miani con 13 punti. Tanto equilibrio anche nel terzo quarto. Sono sempre protagonisti Miani per Brindisi e Curry per i veneti. Poi la squadra di Brienza trova un mini break e va avanti di 8 punti. Bravo in questa fase Williams. All’ultimo intervallo Brindisi sempre avanti per 55 a 49. In avvio di ultimo quarto 5 a 2 per i mestrini. Ma la Valtur con Bolpin trova 5 punti che consentono alla squadra brindisina di operare un suo mini break sul 61 a 54. Complici un paio di palloni persi dai padroni di casa. Time out Mestre. I veneti si riportano a -2 a tre minuti dal termine. Williams fallisce un canestro facile su assist di Caroti. Dall’altra parte Mestre trova la tripla della parità’ ad un minuto e mezzo dalla sirena. Curry porta avanti di due punti Mestre a 40 sec dal termine. Caroti sbaglia la tripla. Sbaglia ancora William sotto canestro, ma subisce fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia i due tiri liberi, prende il rimbalzo e sbaglia ancora la conclusione. Brutto momento per il pivot biancazzurro. In lunetta Curry dall’altra parte per due tiri liberi. Segna solo un tiro libero. Caroti fallisce la tripla e Dall’altra parte c’è’ Bechi in lunetta. Segna entrambi i tiri liberi. La partita praticamente finisce qui. 68 a 63. Time out Brindisi. Ancora due punti per i padroni di casa. La gara termina sul punteggio di 70 a 63 per i padroni di casa. Si torna in campo sabato prossimo con la sfida della Valtur in casa contro la forte Forlì.

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