Basket. La Valtur perde contro Mestre per un ultimo quarto negativo

La Valtur Brindisi perde una gara molto equilibrata in trasferta contro Mestre per 70 a 63 e fa un passo indietro in classifica. Fatale, come sta accadendo sempre da un po’ di tempo, l’ultimo quarto, con un parziale negativo di 19 a 8. Fatali anche le conclusioni poco fortunate di Williams negli ultimi due minuti di gioco e i tanti tiri liberi falliti. Questi i quintetti iniziali. Per Mestre al via si schierano Curry, Bechi, Galbini, Salvini e Varence. Per la Valtur Brienza manda in campo Caroti, Ray, Miani, Fantoma e Williams. Assenti tra i biancazzurri gli infortunati Cinciarini ed Esposito. Parte bene Mestre ma la Valtur la tiene agganciata e non la fa andar via. 7 a 7 a metà primo quarto. Brindisi riesce a mantenere comunque bene il campo e chiudono avanti per 24 a 18 il primo quarto. Meno spettacolare il secondo quarto. Si segna di meno e gli attacchi faticano tanto. A metà’ gara 39 a 36 sempre la squadra brindisina. Miglior realizzatore il biancazzurro Miani con 13 punti. Tanto equilibrio anche nel terzo quarto. Sono sempre protagonisti Miani per Brindisi e Curry per i veneti. Poi la squadra di Brienza trova un mini break e va avanti di 8 punti. Bravo in questa fase Williams. All’ultimo intervallo Brindisi sempre avanti per 55 a 49. In avvio di ultimo quarto 5 a 2 per i mestrini. Ma la Valtur con Bolpin trova 5 punti che consentono alla squadra brindisina di operare un suo mini break sul 61 a 54. Complici un paio di palloni persi dai padroni di casa. Time out Mestre. I veneti si riportano a -2 a tre minuti dal termine. Williams fallisce un canestro facile su assist di Caroti. Dall’altra parte Mestre trova la tripla della parità’ ad un minuto e mezzo dalla sirena. Curry porta avanti di due punti Mestre a 40 sec dal termine. Caroti sbaglia la tripla. Sbaglia ancora William sotto canestro, ma subisce fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia i due tiri liberi, prende il rimbalzo e sbaglia ancora la conclusione. Brutto momento per il pivot biancazzurro. In lunetta Curry dall’altra parte per due tiri liberi. Segna solo un tiro libero. Caroti fallisce la tripla e Dall’altra parte c’è’ Bechi in lunetta. Segna entrambi i tiri liberi. La partita praticamente finisce qui. 68 a 63. Time out Brindisi. Ancora due punti per i padroni di casa. La gara termina sul punteggio di 70 a 63 per i padroni di casa. Si torna in campo sabato prossimo con la sfida della Valtur in casa contro la forte Forlì.