Basket. La Valtur perde il big match contro Pesaro

Big match nell’anticipo di serie A2. La Valtur Brindisi in trasferta contro la capolista Pesaro. Ha vinto Pesaro per 86 a 82 e con questa sconfitta Brindisi perde terreno dalla prima posizione. Pesaro impatta anche la differenza canestri. Pubblico delle grandi occasioni con più di 4000 presenze, con una folta rappresentanza dei tifosi biancazzurri. In campo per Pesaro Tambone. Virginio, Bucarelli, Maretto e Miniotas. Per Brindisi quintetto con Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera.

Primo quarto molto spettacolare. Ritmi alti con le due squadre con buone percentuali al tiro. Parte forte Pesaro con un secco 6 a 0. Poi la squadra di Bucchi comincia a rendere più compatta la difesa e a segnare con continuità. Copeland miglior giocatore. Brindisi recupera nel punteggio, ma e’ sempre il team di Spiro Lega a guidare il match. A 45 secondi dal termine Brindisi ha il suo primo vantaggio di un punto. Al primo intervallo, e’ Pesaro però ad essere avanti per 25 a 22. Copeland 10 punti, ma molto bene anche Esposito con 6 punti. Sotto tono Vildera e Cinciarini. Dall’altra parte il migliore e’ Bucarelli. In avvio di secondo quarto e’ Francis, che è’ rimasto in panchina per tutto il primo quarto, un po’ a sorpresa, che rappresenta il miglior finalizzatore con due canestri che riportano la Valtur in vantaggio. Ottima la prestazione anche di Ma Bor, sia in difesa che in attacco. E’ la panchina che adesso tiene a galla Brindisi. In questo tempo però le squadre appaiono un po’ stanche e le percentuali al tiro crollano. Alternanza nei vantaggi. Poi a due minuti dal termine Pesaro allunga sul +4 con la tripla di Tambone. Time oout Brindisi. All’intervallo lungo Pesaro avanti 41 a 37. Anche nel terzo quarto sono i marchigiani a comandare gioco e punteggio con Bucarelli e Tambone praticamente perfetti. Per la Valtur e’ Francis il miglior terminale offensivo, seguito da Miani. All’ultimo intervallo 66 a 55 per i padroni di casa. In avvio di ultimo quarto Brindisi da’ l’idea di poter accorciare le distanze ma la VL Pesaro e’ troppo derterminata a portare a casa il successo, eguagliando anche anche la differenza canestri. Da salvare per la Valtur lo scatto d’orgoglio finale . Conclusione emozionante con Pesaro che vince per 86 a 82 e allunga il passo in vetta alla classifica. Brindisi deve riflettere sul brutto rendimento nelle gare in trasferta. E poi oggi sono mancati i big, da Cinciarini a Vildera. Si e’ salvato solo Francis. Miglior realizzatore Bucarelli con 25 punti. Per Brindisi Francis con 23. Si torna in campo domenica 8 febbraio nel match interno contro Bergamo.