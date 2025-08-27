Facebook Instagram
Basket. La Valtur perde la gara amichevole contro Levice. Ma è festa grande ad Ostuni

Seconda gara d’amichevole per la Valtur Brindisi che questa sera ha incontrato gli slovacchi dei Patrioti Levice nel rinnovato PalaGentile di Ostuni. Ha vinto Levice per 72 a 69, con la Valtur che ha giocato quasi tutto l’ultimo quarto con tanti giovani in campo. Bucchi ha dato fiducia a chi stava in panchina. Una idea che e’ servita a dar fiducia a tutti, consentendo di dare minutaggio a tutti i giocatori, pur se perdere non fa mai piacere. Partita a strappi, con la squadra di Bucchi che è’ partita a razzo e ha avuto anche 12 punti di vantaggio. Gli avversari hanno ben risposto contendendo la fuga dei biancazzurri. Nell’ultimo quarto gli ospiti si son portati a -1 sul 62 a 61 per Brindisi. Bucchi ha lasciato il secondo quintetto in campo per avere dati complessivi e generali sul rendimento globale. Bucchi ha fatto ruotare tutti gli iscritti a referto, compresi i giovani Zampogna, Errico e Arnaldo. Ottima la prestazione dell’ex Nardo’ Aristide Mouaha. Ora si attende che tutto il roster sia disponibile per gli allenamenti.
Prima del match sono stati presentati Copeland e gli ultimi arrivati Cinciarini e Dut Biar. Grande entusiasmo sugli spalti.

