Basket – La Valtur reagisce e torna sul mercato. Arriva Petrovic!

Valtur Brindisi comunica di aver perfezionato l’accordo con l’atleta Danilo Petrovic, ala grande serba di 203 centimetri, di formazione italiana, dalla comprovata esperienza nel campionato di Serie A2. Con la canotta biancoazzurra affronterà la sua decima stagione nella seconda lega italiana, 294 le presenze totali.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un contratto trimestrale, con opzione di prolungamento a favore del club fino al termine della stagione sportiva 2026/27.

Nato a Vršac in Serbia il 10/05/1999, muove i primi passi nella capitale alla Stella Rossa Belgrado ma viene subito notato dagli scout giovanili della Virtus Bologna, dove completa il percorso giovanile ed ottiene la formazione italiana.

Dalla Next Generation di Eurolega al debutto in prima squadra, alle Vnere di coach Ramagli riesce a ritagliarsi minutaggio e la soddisfazione di aggiudicarsi la Coppa Italia LNP e la promozione in Serie A nel 2017.

Nella stessa estate, vince la medaglia d’oro con la Serbia agli Europei U18 in Slovacchia.

Dopo una prima esperienza a Ortona in Serie B (10,6 punti di media in 19 gare), da Montegranaro nella stagione 2018/19 parte il suo lungo percorso nel campionato di Serie A2. Da Forlì a Cento, dove mantiene la doppia cifra di punti segnati a partita (10,9 in 25 minuti di media) e mette in mostra la sua grande specialità, il tiro da tre punti con il 44% in stagione regolare. Successivamente fa tappa a Ferrara, che raggiunge i playoff grazie anche al suo solido contributo da 9 punti con il 40,3% da tre e il 66,7% da due. Da Ravenna (9,4 punti di media) si trasferisce a Rieti nel 2023/24, nella stagione che consacra la Sebastiani come squadra rivelazione al terzo posto in regular season e due turni di playoff promozione (40% dall’arco e 50% al tiro). Prestazioni che gli valgono la chiamata della Vuelle Pesaro nella stagione del ritorno in Serie A2. Dopo un infortunio nella parte iniziale del campionato, Petrovic torna in campo a fine anno 2024 e contribuisce alla risalita della squadra di coach Leka fino al secondo turno play-in, a 15 minuti di media con ottime percentuali al tiro: 67% da due punti e 47% da tre punti.

Nel corso dell’ultima stagione di Serie A2 ha difeso i colori di Roseto per 44 partite alla media di 21 minuti (8.4 punti e 3 rimbalzi a partita) ed in estate ha svolto tutta la preparazione e precampionato con la Dinamo Sassari.

In Sardegna ha affrontato anche la Valtur Brindisi in due occasioni nelle amichevoli vinte dalla squadra di coach Brienza nel mese di settembre.