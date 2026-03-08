Basket. La Valtur sconfitta da Rimini in trasferta. Si allontana il primo posto

La Valtur Brindisi ha perso in trasferta sul campo di Rimini per 84 a 70. Sulle panchine due ex, Dell’Agnello, che ha allenato Brindisi una decina di anni fa, e Bucchi che ha allenato negli anni scorsi Rimini. Gara molto difficile per i pugliesi. Rimini si e’ rivelato un avversario molto tosto. In ogni caso è’ stata una delle peggiori partite disputate dai biancazzurri. Crollo poi nell’ultimo quarto.

La cronaca. La Valtur in campo col solito quintetto iniziale con Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Per Rimini Denegri, Leardini, Marini, Camara e l’ex Ogden. Nei primi minuti tanto agonismo ma nessun canestro, poi al terzo minuto si iniziano a gonfiare le retine. Parte bene la squadra di casa con Ogden. Brindisi risponde bene e la gara e’ in equilibrio. Tanti gli assist di Cinciarini a Vildera e ai agli suoi conpagni. Al primo intervallo 16 a 13 per Rimini. La squadra di Bucchi e’ deficitaria nel tiro da tre punti. Nel secondo quarto Rimini fa’ la prima spallata al match, giocando bene in attacco. Brindisi soffre in difesa. Ne risente la lotta ai rimbalzi che vede prevalere sempre la squadra romagnola. Ancora nessun canestro da tre punti per Brindisi. A metà’ gara Rimini avanti per 44 a 36. In avvio di terzo quarto la Valtur fa’ l’idea di rientrare nel punteggio ma non e’ continua nel rendimento. All’ultimo intervallo, ancora Rimini in vantaggio per 61 a 52. Solo 2 /12 nel tiro da tre per i biancazzurri. Marini e Denegri i migliori per i romagnoli. Per la Valtur Copeland ed Esposito. Non sufficiente la prestazione di Francis, in giornata negativa. Parte sempre bene Rimini nell’ultimo quarto. Aumenta il vantaggio la squadra di casa, costringendo coach Bucchi a chiamare un time out per Brindisi. Torna bene in campo Brindisi dopo la sospensione. Copeland torna a segnare da tre punti ma soprattutto Brindisi gioca molto meglio in difesa. La squadra brindisina torna in scia a -4. Ma Rimini torna questa volta meglio in campo portandosi sul +8. Brindisi perde due palloni in attacco con Copeland, dando l’abbrivio giusto per allungare. Nei minuti finali Rimini dilaga mentre la Valtur ha gia’ ammainato bandiera. Alla fine vince Rimini per 84 a 70, ribaltando anche a suo favore la differenza canestri. Miglio realizzatore Copeland, tardivo il suo apporto con 22 punti. Poi Marini con 21. Pesaro intanto vince la sua partita e si porta +2 in classifica davanti a Brindisi. Ma il vantaggio e’ come se fosse di 4 punti per la miglior differenza canestri a favore dei marchigiani. Si torna in campo venerdì sera, sempre a Rimini contro il team di Dell’Agnello per la semifinale di Coppa Italia. Nell’altra semifinale Pesaro contro Verona. La finale in programma domenica 15 marzo a Rimini. Il campionato riprenderà’ sabato sera, in casa, contro Rieti (ore 20.30).