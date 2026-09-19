Basket. La Valtur si aggiudica il Trofeo Pentassuglia contro Ruvo

Col punteggio di 78 a 70 la Valtur Brindisi ha vinto il Trifeo Pentassuglia al cospetto di un ottimo Ruvo. Buon esordio davanti al proprio pubblico dei ragazzi di coach Brienza. La Valtur ha giocato senza un americano vista l’impossibilità’ dell’infortunato Ellis e del neo arrivato Ray. Buona la gara del pivot Ellis autore di 19 punti. Cio’ indica che finalmente la Valtur può’ aver trovato un centro di grande valore. Brindisi allunga così la striscia di successi in questa manifestazione, prologo al campionato che inizierà’ domenica 27. Brindisi giocherà’ il primo turno in trasferta a Cremona. A consegnare il trofeo la sorella del compianto Big Elio.