Basket – La Valtur si fa umiliare in casa dall’Urania Milano. Adesso ad Avellino per i play in

La Valtur Brindisi doveva vincere la partita di stasera contro l’Urania Milano per partire negli spareggi dei play in da una posizione migliore. E doveva vincere anche con più di 11 punti. E invece Brindisi ha conosciuto, almeno per tre quarti di gara, una delle serate peggiori di questa tribolata stagione perdendo al PalaPentassuglia per 83 a 66.

Ora saranno play con una sola gara da giocare in trasferta ad Avellino.

Per la Valtur in campo Calzavara, Ogden, Brown, Vildera e Arletti. Per l’Urania Milano l’ex Gentile, Udanoh, Amato, Potts e il brindisino Leggio. Prima della palla a due un caloroso e sentito minuto di silenzio, tra gli applausi, per la scomparsa di un grande uomo come Papa Francesco. Inizia forte Milano con Gentile che piazza subito un 5 a 0. Brindisi e’ intontita e dopo due minuti e mezzo Milano avanti 12 a 1. Ed e’ il parziale che decide il match. Time out inevitabile per Bucchi. Milano inizia a sbagliare e Valtur recupera qualche punticino portando a metà tempino a -5. Poi tante azioni confuse da un lato e dall’altro. Milano riprende il comando del match e chiude il primo tempino avanti per 27 a 17 con Alessandro Gentile già’ con 13 punti a referto. In avvio di secondo quarto Milano prende nuovamente il largo sul 35 a 20. Brindisi totalmente assente sul campo, senza idee e con tanta confusione. Milano avanti 39 a 22. Brindisi prova a rientrare ma Milano ha una marcia indietro m più e un Gentile in più che segna anche la tripla finale a fil di sirena. A metà gara curano a Milano avanti per 48 a 30 con tanti fischi per i biancazzurri. Inizio del terzo quarto deficitario per i padroni di casa. In due minuti e mezzo Milano avanti di 28 punti tra i fischi del PalaPentassuglia verso i giocatori di casa. Milano ora giochicchia in leggerezza e Brindisi rosicchia qualche punto, pur se e’ sempre notte fonda soprattutto per Calzavara, Brown e Ogden, davvero in cattiva serata. All’ultimo intervallo Milano avanti per 69 a 43. Ultimo quarto solo per la cronaca di per le statistiche. Milano allarga le maglie difensive, Brindisi ne approfitta e rende meno amara la sconfitta con canestri che sono valsi solo per i tabellini personali. Vince Milano per 83 a 66. Miglior realizzatore Amato con 23 punti. La Valtur giocherà ora i play in, che sono gli spareggi per entrare dalla porta secondaria nei playoff, partendo dall’ultima posizione. In campo gia’ mercoledì prossimo, in trasferta, ad Avellino, per una partita secca, senza match di ritorno.

Gianmarco Rubino