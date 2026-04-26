Basket – La Valtur si inginocchia anche di fronte al Ruvo…

Ancora un ko interno per una deludente Valtur Brindisi che perde contro Ruvo per 76 a 74, nell’ultimo match prima dei playoff, dopo un match tra alti e tanti bassi. Ora i playoff sono un’autentica scalata. L’americano Jones non pervenuto, Ahmad bravo solo negli ultimi 10 minuti: per il resto buio totale e tanti fischi per la squadra biancazzurra.

Tanti spazi vuoti sulle tribune del PalaPentassigiia. Presenti anche un centinaio di tifosi baresi che sono un po’ agitati. Questi i quintetti iniziali. Per la Valtur in campo Cinciarini, Vildera, Esposito, Mouaha, Jones. Per Ruvo coach Rajola ha schierato Brooks, Smith, Reale, Jerkovic e Borra. Le due squadre iniziano bene l’incontro. Nella Valtur torna al meglio l’ intesa Cinciarini-Vildera. A metà’ tempino già’ 6 punti frutto di questo schema tra i due. 8 a 7 in favore dei brindisini. Difese delle due squadre in po’ larghe. Punteggio quindi molto alto. Nella Valtur Jones non e’ ancora integrato e Bucchi lo sostituisce con Fantoma che piazza subito una tripla. Intanto i tifosi di Ruvo mostrano comportamenti non consoni e accendono anche fumogeni. Al primo intervallo Valtur avanti per 23 a 20. In avvio di secondo quarto fa il suo esordio nel club di casa, Ahmad. Brutto basket in m questo frangente. Gli americani della Valtur non sembrano in grado di condurre la squadra con una manovra orchestrata. Si gioca individualmente e con tiri errati dalla distanza. In questa prima meta’ di tempino si segna col contagocce su entrambi i fronti. Miglior realizzatore per la Valtur Cinciarini, nonostante non sia lui il terminale preferito. Questo la dice lunga sulle difficoltà dei padroni di casa a creare manovre e schemi efficaci offensivi. Dall’altra parte i due americani fanno davvero gli americani. Smith e Brooks im due 26 punti. Ruvo avanti di 5 punti ad un minuto dal termine. Americani brindisini in panchina e Valtur recupera e va sul 35 pari con un immenso Cinciarini che smista assist all’infinito e si prende la squadra sulle sue spalle. Bravissimo. All’intervallo lungo 35 pari. 15 a 12 il parziale per Ruvo. In avvio di terzo quarto la Valtur allunga nel punteggio (*6). Cinciarini predica ordine. Jones deve ancora capire che si gioca di squadra e che non deve forzare il tiro al secondo passaggio. Gara scorre sempre sul filo dell’equilibrio. Brindisi gioca senza i due americani. E questo vorrà’ dire sicuramente qualcosa. Quando entra in campo Ahmad fa disastri e il pubblico lo fischia. Ruvo con due triple va 8 punti avanti. All’intervallo lungo Ruvo avanti 58 a 49 e fischi per la Valtur dalle tribune del palasport. In avvio di ultimo quarto parziale di 6 a 0 per i padroni di casa. Ruvo si riprende il vantaggio ma poi arriva la prima tripla di Ahmad salutata con un sospiro di sollievo dei tifosi brindisini. Arriva anche la seconda tripla del neo giocatore biancazzurro. Brindisi a -3 a metà’ tempino. Gara che diventa incandescente con la Valtur che ha trovato le giuste alchimie per provare a vincere il match. Ancora Ahmad, con un ultimo quarto fantastico, trova la tripla ed e’ pareggio. Ma nel finale Ruvo allunga ancora mentre Brindisi e’ ritornata a far confusione in attacco. Ahmad fallisce la tripla del pareggio e Ruvo va a+5. Miani con la sua fantastica tripla rida’ fiato e speranze al popolo biancazzurro. Ma Ruvo sbaglia l’ultimo tiro e così fa anche Brindisi con Ahmad che ha tentato un’improbabile schiacciata. Vince Ruvo per 76 a 74. Fischi per tutta la squadra brindisina. Ora i playoff tra 10 giorni.













