La Valtur Brindisi supera senza grandi problemi Vigevano per 100 a 69. Gara che ha visto un equilibrio solo nei primi

Minuti. Poi il maggior tasso tecnico dei padroni di casa ha avuto la meglio su un modesto Vigevano. Ha destato curiosità’ la presenza in campo su fronti opposti dei fratelli Fantoma.

Questi i quintetti dì partenza. La Valtur con Zeus, Bolpin, Fantoma, Cinciarini e Wiliams. Per Vigevano Brickner, Boglio, Gajic, Tiberti e Nicola Fantoma, fratello del biancazzurro Tommaso. Punteggio molto alto nel primo quarto. A metà’ tempino 17 pari, con i due Fantoma protagonisti. Al primo intervallo 32 a 25 per i padroni di casa con Williams protagonista. Nel secondo quarto la Valtur innesta ma marcia trionfale e raggiunge il massimo vantaggio di 17 punti. E’ Mastellari il grande mattatore di questa fase. Dall’altra parte il solo Nicola Fantoma fa qualcosa di buono. A metà’ gara 53 a 37 per la squadra di Brienza. Anche nel terzo quarto la Valtur Brindisi fa la partita allungando ancora nel punteggio. E’ sempre Williams il realizzatore principe per i biancazzurri. All’ultimo intervallo i brindisini avanti per 78 a 56. Gara messa in ghiaccio. Ultimo quarto senza storia. La Valtur vince 100 a 69.

Miglior realizzatore Williams con 23 punti. Domenica prossima la Valtur giocherà’ in trasferta contro Pesaro.