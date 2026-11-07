Basket. La Valtur supera Forlì e si rilancia in classifica

La Valtur Brindisi vince per 80 a 74 la gara interna con Forlì. Unampartira dominata dall’inizio alla fine. Solo nell’ultimo quarto quarto, come sempre, la squadra di Brienza ha sofferto la rincorsa dei biancazzurri. Questi i quintetti di partenza. Per la Valtur in campo Cinciarini, Ray, Bolpin, Miani, Williams. Per Forlì Pinza, Gaspardo, Mian, Santos, Berdini. Primo quarto molto equilibrato. Forlì tiene botta agli allunghi dei padroni di casa per 23 a 20. Nel secondo quarto la Valtur mette la quinta marcia e affonda i colpi per dare subito la zampata decisiva. A metà’ gara 38 a 29 per i biancazzurri. Miglior realizzatore Ray con 13 punti. All’ultimo intervallo, la Valtur spinge sull’acceleratore e va avanti per 64 a 52 per i biancazzurri. Nell’ultimo quarto Forlì mette paura ai padroni di casa. Alla fine, con un pizzico di sofferenza, Valtur vince per 80 a 74. Miglior realizzatore Ray con 26 punti.