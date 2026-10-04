Basket. La Valtur supera l’Urania Milano e resta in vetta

Prima gara interna di questo campionato per la Valtur Brindisi e secondo successo consecutivo. La squadra di Brienza ha superato l’Urania Milano per 84 a 81.

Brindisi sempre in vantaggio e mai i lombardi hanno saputo contenere il distacco quasi sempre ad una cifra. E negli ultimi minuti Milano ha provato a riagganciare i padroni di casa portandosi a -2, anche se qualche errore di frenesia di troppo non lo hanno consentito. Questi i quintetti di partenza. Brindisi con Cinciarini, Esposito, Fantoma, Ray e Williams. Dall’altra parte risponde Urania Milano con Scott Grayson, Gentile, Galli, Morse e Saccoccia. Primi due punti di Williams per la Valtur, dopo due errori al tiro libero degli ospiti. Al 4’ Baltur avanti per 9 a 2. I lombardi con scarse percentuali al tiro e tanti errori in fase di conclusione. Poi col passare dei minuti Milano aggiusta la mira e si porta in scia dei brindisini. Ma con due triple di Mastellari e Caroti la squadra biancazzurra guadagni 10 punti di vantaggio sul 21 a 11. Al primo intervallo 29 a 21 per Valtur. Fasi molto confuse e concitate nel secondo tempino. Le percentuali non sono piu’ eloquenti in casa Valtur, ma l’Urania Milano non ne approfitta, restando sempre a 6-8 punti di distacco. Solo sul finire del secondo quarto Brindisi allunga un po’ il vantaggio complice il nervosismo degli ospiti e l’ottima mira ritrovata da 3 punti per la Valtur. A metà’ gara Brindisi avanti per 48 a 39.

Miglior realizzatore Williams con 13 punti. Cinciarini show in avvio di terzo quarto. Con un paio di assist e una tripla conduce Brindisi sul +15 a metà’ terzo periodo. All’ultimo intervallo, con la Valtur che schiera negli ultimi 4 minuti solo italiani in campo, Milano recupera qualche punticino. Punteggio 69 a 60. Mastellari super in questo terzo periodo. A meta’ tempino l’Urania recupera tanto e si riporta a -7 sul 77 a 70. La Valtur fa fatica a ritrovare la via del canestro con continuità’ per l’ottima difesa impostata dagli ospiti. Ora l’Urania prova a riagganciare Brindisi ma Mirae sbaglia due tiri liberi del -4. I tiri liberi sono stati il tallone d’Achille dei lombardi. Ultimi minuti confusi su entrambi con fronti sul +6 per i padroni di casa. Brindisi non segna più e Milano si porta sul -2 a 1 min e 30 secondi dal termine. Caroti da’ un po’ di respiro tornando al +4. Alla fine due tiri liberi di Cinciarini fissano il punteggio finale sull’84 a 81. Ultima sbagliata Milano e la Valtur vince. Migliori realizzatori Williams e Gentile con 20 punti.

Prossimo match della Valtur in trasferta col Montecatini.