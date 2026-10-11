Basket. La Valtur supera Montecatini e resta al comando della A2

Terzo successo su tre gare per la Valtur Brindisi. La squadra di coach Brienza ha vinto nettamente, in trasferta, contro Montecatini per 96 a 78.

Partita e vittoria mai in discussione. Primo posto in classifica confermato per la Valtur, insieme tuttavia a tante altre squadre viste le poche gare ancora disputate. Questi i quintetti iniziali. Per Montecatini in campo Barnett, Harris, Pellegrino, Lupusor e Burini. Risponde Brindisi con Cinciarini, Fantoma, Ray, Esposito e Williams. Primo quarto equilibrato con vantaggi alternati. Brindisi soffre ai rimbalzi, soprattutto difensivi, e nel tiro da tre punti, dove comunque anche i toscani difettano. 19 a 18 per Montecatini al primo intervallo. Poi esiste solo Brindisi. Parte infatti meglio la Valtur nel secondo quarto con un quintetto tutto di italiani, tra cui il solo Esposito dei titolari di partenza. I canestri di Mastellari, Caroti e Bolpin portano Brindisi sul +7, 26 a 19. Brindisi vola, gioca bene, recupera nella voce rimbalzi. Tanto cuore in camp e anche buona tecnica. Massimo vantaggio di 14 punti. All’intervallo lungo Valtur avanti nettamente per 49 a 35. Nel terzo quarto la Valtur tiene a bada il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Dopo i primi minuti di calo di concentrazione la Valtur ha ripreso a martellare e ad allungare a +18. Time out Montecatini con i biancazzurri che dominano in lungo e il largo. Ray, William, Caroti e Mastellari i migliori in campo. Valtur molto brava a superare la imperfetta difesa a zona degli ospiti. Una difesa davvero approssimativa. Non cambia quindi il trend del match, anzi si va sul +22 e in un amen sul +29. Praticamente partita in ghiaccio nei frigoriferi pugliesi. All’ultimo intervallo Valtur avanti per 77 a 53. Ultimo quarto solo per le statistiche. Il solo Barnett, in casa Montecatini, tenta di accorciare il divario per la sua squadra, favorito anche da una leggera flessione dei pugliesi in attacco. +20 Brindisi a meta’ ultimo quarto. Montecatini accorcia ancora, mentre la Valtur tira il freno a mano. I toscani arrivano al -15. Gara che scivola via e Brindisi vince per 96 a 78. Miglior realizzatore Barnett per Montecatini con 32 punti. 21 punti per Ray per la Valtur.

Si torna in campo sabato sera, al PalaPentassuglia, quando la Valtur ospiterà Torino (20.30).