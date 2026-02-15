Basket. La Valtur supera Roseto e spera nel primo posto

Dopo due settimane di riposo forzato torna in campo la Valtur Brindisi, in casa, contro Roseto, squadra impelagata nei bassifondi della classifica. Ha vinto, la Valtur Brindisi per 93. 74, pur non giocando al meglio. Solo nell’ultimo quarto ha saputo dominare gli avversari, privi dei loro pivot. Gara non bella dal punto di vista dello spettacolo della qualità del gioco. In campo su opposti i fronti i fratelli Andrea e Daniele Cinciarini. Brindisi parte con Cinciarini, Copeland, Fantoma, Vildera e Esposito.

Risponde Roseto con Canka, Cannon, Robinson, Del Chiaro e l’ex Laquintana.

Assente Harrison, ex biancazzurro. Nelle file della Valtur manca Miani. Pronto via e 6 a 2 per la Valtur. Time out Roseto. Primo allungo per la Valtur a metà gara sul 14 a 6. La Valtur domina ai rimbalzi in attacco ed e’ questo il trend che fa’ l’inerzia giusta di padroni di casa. Poi Brindisi cala nelle percentuali al tiro e ne approfitta Roseto per avvincinarsi al -3 a un minuto dal termine. Negli ultimi 60 sec la squadra di Bucchi sbaglia qualche conclusione, anche per il mancato apporto delle rotazioni, mentre Roseto pareggia sul 21 pari con Robinson. E’ questo il finale del primo quarto. Miglior realizzatore Esposito con 8 punti. Brindisi molto male da 3 punti. Nel secondo quarto la Valtur trova Mouha in grande forma e riporta Brindisi avanti di 5 lunghezze. Roseto sembra stanco e Brindisi va sul +10 a meta’ tempino. Ora si vedono i due Cinciarini insieme e di fronte sul campo. Ne risente positivamente la squadra ospite. Brindisi va in confusione soprattutto con i lunghi. E Robinson con due triple porta Riseto a -4. A metà’ gara, Brindisi avanti per 44 a 37. Miglior realizzatore Robinson con 13 punti. La tripla di Andrea Cinciarini porta la Valtur al +10. Poi a cavallo di metà tempino momento di appannamento per i biancazzurri, ancora e soprattutto nel tiro da 3 punti. Roseto a -6. Gara a strappi. Ora e’ Brindisi che piazza il parziale che sa di importanza decisiva. In un minuto e mezzo ritorna al +13, massimo vantaggio avuto anche nel secondo quarto. Sale in cattedra Esposito che spezza con due trippe la rimonta dei rosetani, arrivati al -9. All’ultimo intervallo, Valtur avanti per 69 a 58. L’ultimo quarto non e’ un bello spettacolo. Le due squadre sbagliano tanto e Brindisi mantiene un buon vantaggio. Roseto deve rinunciare al pivot Del Chiaro, fuori per 5 falli. Qualche istante dopo anche l’altro pivot Landi va in panchina per 5 falli. E notte fonda per Roseto. Copeland per la Valtur Brindisi mette al sicuro il risultato con la tripla del +24 a metà tempino. Brindisi dilaga e va sul

+19. Roseto non ne ha più. Brindisi vince per 93 a 74. Miglior realizzatore Esposito con 25 punti. Si torna in campo sabato con un’altra gara interna per la Valtur che ospita Torino.